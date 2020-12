Gmail, YouTube e Google ficam fora do ar nesta segunda

Os principais serviços do Google estão fora do ar nesta segunda-feira (14): Gmail, YouTube, Maps, Drive, Docs, Play Store, Agenda (Calendar), Fotos, Classroom (Sala de Aula) e vários outros não funcionam ou dão erro 500. A falha afeta usuários em diferentes provedores de internet e em diferentes países, não só no Brasil; e impacta os aplicativos e as versões web.

Gmail caiu e YouTube não carrega vídeos

Nos testes do Tecnoblog, o Gmail não carrega na versão web, exibindo a mensagem “Sua conta está temporariamente indisponível; lamentamos o transtorno e sugerimos que você tente novamente em alguns minutos”. O app para celular, por sua vez, não recebe novos e-mails.

O YouTube não carrega nenhum vídeo, seja pelo Wi-Fi ou pela internet do celular (4G). O site mostra o aviso “Something went wrong…”, enquanto o aplicativo permanece carregando a interface sem exibir nada. No entanto, os vídeos incorporados em uma página ainda funcionam, como você pode testar neste link; também é possível abri-los em uma aba própria, mas só no modo anônimo.

Google Fotos, Meet, Play Store e outros fora do ar

Os sites do Google Drive, Fotos, Meet, Play Store e Agenda trazem basicamente o mesmo aviso: “500. There was an error. Please try again later”. (500, houve um erro, por favor tente novamente mais tarde.) No Google Maps, vimos o erro 502: “o servidor encontrou um erro temporário e não pôde completar sua requisição”. A página pede para tentar novamente em trinta segundos, mas não adianta.

No Google Docs, você pode encontrar o seguinte: “o Documentos Google encontrou um erro; tente recarregar esta página ou voltar novamente em alguns minutos”. O mesmo vale para o Planilhas (Sheets) e Apresentações (Slides). Enquanto isso, o Classroom parece carregar a página, mas sem sucesso.

Google caiu no mundo todo

No DownDetector, as queixas começaram a se acumular por volta das 9h, horário de Brasília. Estes são os principais serviços do Google que estão fora do ar:

YouTube Gmail Drive YouTube TV Classroom Nest (produtos de casa conectada do Google) Play Store (loja de aplicativos no Android) YouTube Music Google Home Stadia (streaming de jogos) Google Hangouts Google Maps Google Meet

Google Duo

Só a busca na web está funcionando. A empresa ainda não se pronunciou sobre a pane geral, mas o painel de status do Google Workspace diz que tudo está normal.