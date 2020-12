Golaço de Neymar contra o Basaksehir é eleito o mais bonito da fase de grupos da Champions

Neymar venceu nesta sexta-feira a eleição de gol mais bonito da fase de grupos da Liga dos Campeões da Uefa. O golaço escolhido foi um dos três marcados pelo brasileiro na goleada por 5 a 1 sobre o Istanbul Basaksehir, no Parc des Princes, que garantiu a classificação do Paris Saint-Germain às oitavas de final.

Aos 21 minutos do primeiro tempo, Neymar recebeu de Verratti de costas para a área, girou o corpo e deu uma caneta no marcador antes de chutar cruzado, no canto esquerdo do goleiro Günok.

A goleada, pela última rodada do grupo H, deixou o PSG em primeiro lugar na chave, com 12 pontos. Nas oitavas de final, o time de Neymar vai enfrentar o Barcelona. O primeiro jogo será no Camp Nou, dia 16 de fevereiro, e a volta, no Parc des Princes, está marcada para 10 de março.