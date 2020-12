Goleiro Bruno falha, Rio Branco perde e fica longe das oitavas da Série D

No jogo de ida da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D, envolvendo Rio Branco e Altos-PI, a equipe piauiense mostrou força e venceu na tarde desta segunda-feira (7), na Arena Acreana, o Estrelão por 2 a 0. O zagueiro Reginaldo Lobo marcou os dois gols da vitória dos visitantes.

Próximos jogos

Altos-PI e Rio Branco-AC voltam a medir forças no próximo domingo (13), no estádio Felipão, na cidade de Altos, no interior do Piauí. A partida está programada para às 15h45 (de Brasília).

Como fica

Com o revés, o Rio Branco precisa vencer o jogo da volta por mais dois de gols de diferença para avançar na competição. O Altos-PI pode perder até por um gol de diferença que ainda garante a vaga às oitavas de final. Em caso de vitória por dois gols a favor do Rio Branco, a decisão da vaga será disputada nos pênaltis.

Resumo do jogo

O duelo começou com o Rio Branco no ataque, mas o Altos-PI não deixava barato e também buscava incessantemente o gol do goleiro Bruno Fernandes. O primeiro grande lance de perigo saiu de bola aérea na grande área estrelada, com Manoel testando e forçando o goleiro Bruno Fernandes a fazer boa defesa e mandar a bola para escanteio. Na cobrança, Bruno ficou pelo caminho e o zagueiro Reinaldo Lobo testou firme para abrir o placar.

Com a defesa piauiense marcando bem e não dando espaço, o Rio Branco tinha dificuldades para chegar com perigo ao gol do Altos-PI.

O empate estrelado quase saiu num chutaço de fora da área do lateral-direito Willian, mas a bola explodiu na trave do goleiro Marcelo, aos 20 minutos.

Mais organizado em campo e com bom volume de jogo, o Altos-PI voltou a levar perigo na bola parada. Aos 38 minutos, Arcanjo cobrou falta na entrada da área e obrigou Bruno fazer boa defesa. Nos acréscimos, aos 46 minutos, o time piauiense ampliou a vantagem, após nova bola parada de Arcanjo. O zagueiro Reginaldo apareceu entre a defesa estrelada e desviou a bola para a rede do Rio Branco-AC.

Na etapa complementar, o Rio Branco-AC retornou com quatro mudanças, mas o time demorou a responder em volume de jogo. O primeiro bom momento estrelado saiu de um chute de Mário, mas a bola saiu sobre o gol do goleiro Marcelo.

Sem o meia-atacante Guilherme Campana e o lateral esquerdo Bruce, ambos lesionados, o Rio Branco tinha dificuldades na criação e na agressividade. Mesmo com mais posse de bola, a equipe finalizava pouco ao gol do clube piauiense.

Com o Altos-PI precavido na defesa nos 20 minutos finais, o Rio Branco criou mais uma boa chance de diminuir o placar, mas Vandinho finalizou à direita do goleiro Marcelo.

Refeito do susto, os visitantes trataram de valorizar a posse de bola e gastar o tempo, contra um Rio Branco apático e sem poder de reação.

