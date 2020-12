Governador Gladson Cameli lamenta morte de Pelezinho, vítima da covid-19

O governador Gladson Cameli emitiu uma nota de pesar pelo falecimento de Petronilo Lopes, o Pelezinho, ocorrido na noite de quinta-feira (17), em decorrência da covid-19.

Cameli lamentou a morte do ex-secretário de Estado de Esportes e Lazer na última gestão do ex-governador Tião Viana. Além disso, Pelezinho teve uma importante passagem pelo esporte acreano como presidente do Andirá Esporte Clube entre os anos de 2015 e 2017.

“À família enlutada e aos muitos amigos que Pelezinho deixa, as mais sinceras condolências, em nome dos servidores do Estado. Que Deus conforte o coração de todos, neste momento de luto e dor”, lamentou o governador.

