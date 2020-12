Governador reúne presidentes de clubes e confirma apoio para disputa da Copa Verde

Rio Branco FC, Atlético Acreano e Imperador Galvez ganharam um reforço para a disputa da Copa Verde, programada para a segunda quinzena de janeiro de 2021. Nesta segunda feira, 7, os presidentes dos três clubes foram recebidos pelo governador Gladson Cameli, que confirmou uma ajuda financeira do Estado a cada um.

Na semana passada, quando foi recebido pelo presidente da CBF, Rogério Caboclo, no Rio de Janeiro, Gladson intercedeu pelo futebol acreano e conseguiu que a entidade máxima do futebol nacional arcasse com as despesas com arbitragem e antidoping, que seria de responsabilidade dos clubes.

O pedido do governador livrou os clubes de uma despesa aproximada de R$ 10 mil por partida, o que inviabilizaria a participação do Rio Branco, que já havia anunciado a desistência da competição.

No encontro de hoje, o governador garantiu o repasse de R$ 180 mil e mais R$ 1 milhão para ser dividido entre os dez clubes que irão disputar o campeonato estadual ano que vem.

Gladson disse que o desejo do Estado era fazer mais pelo futebol profissional, mas lembrou que a pandemia atrapalhou todos os investimentos previstos.

“A gente gostaria de fazer mais pelo nosso futebol. Eu disse lá pro presidente da CBF, que qualquer ajuda que eles nos dessem era bem-vinda, e conseguimos tirar das costas de vocês essas despesas da Copa Verde. Esse apoio talvez não seja o que vocês esperavam, mas é tudo que podemos fazer neste momento. Ano que vem, já com a pandemia superada, o que todos nós esperamos, vamos fortalecer muito mais o esporte em todas as modalidades”, garante.

O presidente do Imperador Galvez, Edener Franco, apresentou uma proposta avaliada e aprovada pela Procuradoria do Estado, que prevê um repasse anual de R$ 1,5 milhão a cada clube, contemplando todas as categorias, ficando o clube obrigado a manter em atividade as escolinhas. A proposta tem aval de todos os dirigentes e foi vista com muita simpatia pelo governador.

Elisson Azevedo, presidente do Atlético, lembrou que a participação dos clubes do Acre em competições nacionais aquece a economia e abre postos de trabalho durante as partidas. O dirigente entregou ao governador uma camisa oficial do clube.

Para o presidente do Rio Branco, Valdemar Neto, a participação do Estrelão na Copa Verde só foi confirmada depois que o governador garantiu o apoio, o que trouxe alívio e segurança para a diretoria, comissão técnica e jogadores. Do dirigente, o governador recebeu um bonés e três camisas oficiais.

