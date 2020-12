Governança Fundiária, Desenvolvimento Econômico e Políticas Públicas – 2020

Durante os dias 28 e 29 de dezembro de 2020, o grupo de pesquisa: Governança Fundiária, Desenvolvimento Econômico e Políticas Públicas, apresentará uma série de quatro Lives apoiadas pela Universidade Federal do Acre, por meio do Edital Proex nº 11/2020 – Ações Online de Extensão Universitária: Ufac/Comunidade. Esta ação tem dentre seus objetivos, potencializar e operacionalizar ações de Extensão ligadas aos Cursos de Graduação da UFAC durante o período de distanciamento social ocasionado pela Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19).

As temáticas, palestrantes e links de inscrição seguem abaixo:

T01: Valoração da terra e taxação Fundiária no Acre – 28 de dezembro de 2020 às 16h (Hora Acre)



– Prof. Dr. Elyson Ferreira de Souza – Coordenador Geral/Mediador

– Fabrício de Melo Souza – Composição da Arrecadação tributária municipal

– Adrias Soares de Souza – Valoração da terra e taxação

INSCRIÇÃO NO LINK: https://forms.gle/ TmVQ34E9K1J4wumF8

T02: Gestão de Terras Públicas do Acre – 28 de dezembro de 2020 às 19h (Hora Acre)



– Prof. Dr. Elyson Ferreira de Souza – Coordenador Geral/Mediador– Cristina Lacerda – Aspectos Gerais das Unidades de Conservação no Acre– Mirna Caniso – SEMA/AC – APA Lago do Amapá e sua relevância para a qualidade ambiental de Rio Branco

INSCRIÇÃO NO LINK: https://forms.gle/ SeyCGNHqBjf2jCQD9

T03: Gestão de Terras Urbanas do Acre – 29 de dezembro de 2020 às 16h (Hora Acre)



– Prof. Dr. Elyson Ferreira de Souza – Coordenador Geral/Mediador

– Ana Maria Cardoso Cunha Araújo- Plano Diretor como instrumento de gestão urbana: caso Rio Branco-Ac

– Vitoria Alexandre Prado – Gestão de Terras Urbanas no Acre

– Dr. Francisco Carlos da Silveira Cavalcanti – Considerações sobre a Estrutura e políticas fundiárias do Acre

– Rosana Nascimento – Relatos de problemas fundiários

INSCRIÇÃO NO LINK: https://forms.gle/ VMtpYFrq3mW6csGM9

Todas as lives serão certificadas

Dúvidas devem ser encaminhadas para: [email protected]

