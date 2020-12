Governo do Acre investe R$ 40 milhões em máquinas pesadas

Com previsão para transformar o Acre em um verdadeiro canteiro de obras a partir de 2021, o governo do Estado expõe, em frente ao Palácio de Rio Branco, a sua última aquisição em máquinas pesadas.

Com o investimento de aproximadamente R$ 40 milhões, parte dos 110 veículos adquiridos com o apoio de recursos da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) já chegaram e deverão servir à população com a abertura e recuperação de ramais em áreas de zona rural.

“As máquinas pesadas que estamos expondo hoje deverão ser entregues no mês de fevereiro pelo governador Gladson Cameli. Será um marco para a vida dessas pessoas, uma vez que garantiremos a continuidade dos serviços de abertura e recuperações de ramais nos 22 municípios do Acre”, destacou Ítalo Medeiros, secretário de Infraestrutura.

Antes de colocá-las em uso, a fim de evitar a ocorrência de problemas como descaminho ou furto, todas as máquinas estão passando por um processo de padronização, com pintura e a inclusão do brasão do Estado. O processo de padronização já iniciou em funilarias, conforme a chegada das máquinas, aquecendo a economia, gerando emprego e renda.

“Houve necessidade de contratação de mão de obra especializada e, por determinação do governador, o serviço está sendo feito aqui, garantindo a geração de emprego e o aquecimento da economia nesse setor de pintura e funilaria. Esse é um dos nossos principais objetivos, o de contribuir para o crescimento do estado”, finalizou Medeiros.

