Governo do Acre realiza processo seletivo para estagiários em diversas áreas; veja edital

O governo do estado, por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) e do Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee), realiza processo seletivo para formação de cadastro de reserva para estágio remunerado.

As inscrições já estão abertas e permanecem até o dia 14 de dezembro. Podem participar estudantes de ensino superior regularmente matriculados e com frequência efetiva.

O valor da bolsa vai de R$ 420 para carga horária diária de 4h até R$ 630 para 6h de estágio por dia. O estagiário também receberá auxílio-transporte referente a duas passagens de ônibus por dia, proporcional aos dias estagiados, no valor de R$ 4,00 cada.

“O regime do estágio será de 20 (vinte) ou 30 (trinta) horas semanais para ensino superior a serem cumpridas de acordo com o local, curso, pré-requisito e turnos definidos”, informou a Seplag.

Podem se inscrever estudantes a partir do terceiro período de Administração, Economia, Letras Português, Ciências Contábeis, Jornalismo e Química.

Já acadêmicos de Análise e Desenvolvimento do Sistema, Gestão Pública, Recursos Humanos, Redes de computadores, Sistema da Informação e Sistema para internet poderão se inscrever a partir do 2º período.

As inscrições serão realizadas exclusivamente online através do envio da documentação para o e-mail [email protected] É necessário apresentar currículo, cópias do RG e CPF, declaração de matrícula da instituição de ensino, histórico escolar que conste as notas/menções referente ao 1º semestre de 2020 e cópia de comprovante de endereço atualizado.

A avaliação será feita a partir da somatória das notas obtidas pelo estudante no período letivo imediatamente anterior ao da sua participação no Processo Seletivo, dividida pela quantidade de matérias cursadas.

O resultado será divulgado no dia 21 de dezembro.

CLIQUE AQUI E VEJA O EDITAL

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários