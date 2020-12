Governo do Estado entrega presentes de Natal a crianças ribeirinhas do Vale do Juruá

Com a campanha Faça uma Criança Sorrir no Natal, coordenada pela Secretaria de Estado de Assistência Social, Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres (SEASDHM), o governo do Acre distribuiu na terça-feira, 22, cerca de 500 presentes para crianças residentes às margens dos rios Juruá, Paraná dos Mouras e Croa, na região do Vale do Juruá.

Nas comunidades dos rios Juruá e Paraná dos Mouras, pertencentes ao município de Rodrigues Alves, foram cerca de 400 crianças contempladas, enquanto que no Rio Croa foram distribuídos cerca de 130 brinquedos, totalizando mais de 500 crianças que terão um Natal mais feliz.

A representante das comunidades do rio Paraná dos Mouras e Juruá, Mônica Maria da Silva, contou sobre a alegria de levar um pouco de felicidade aos pequenos do interior: “Domingo na Praia da Amizade foi uma linda festa, e agora levar esses presentes para as crianças do Paraná dos Mouras e do Juruá não tem preço. Só quero agradecer ao governo do Estado por estar proporcionando esse momento tão especial para nossas crianças”.

No Rio Croa foram contempladas cerca de 120 crianças, e o líder da comunidade, Reginaldo Dedé, agradeceu ao governador Gladson pela atenção destinada àquelas populações.

“Quero agradecer o nosso governador e a nossa primeira-dama; nunca recebemos tanta atenção do governo como agora. Muitas dessas crianças nunca ganharam um brinquedo no Natal”, relatou.

