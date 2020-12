Governo do Estado homenageia servidores do Pronto-Socorro de Rio Branco

Servidores e pacientes do maior complexo hospitalar de urgência e emergência do Acre foram surpreendidos nesta segunda-feira, 21. Ao som da Banda Furiosa, da Polícia Militar, grandes sucessos musicais e canções natalinas marcaram a homenagem do governo do Estado aos profissionais da Saúde que estão na linha de frente no combate à pandemia do coronavírus.

Desde a confirmação dos primeiros casos da doença, o Pronto-Socorro (PS) de Rio Branco está entre os hospitais da rede estadual que são referência no tratamento da Covid-19. Lidando com o alto risco de contaminação, os servidores do local colocam suas próprias vidas em risco para que outras sejam preservadas. Uma verdadeira demonstração de amor ao próximo.

A auxiliar de enfermagem Rosimeire Calixto é exemplo de dedicação e compromisso. Trabalha no PS há 26 anos e nos últimos meses tem vivenciado o maior desafio de sua carreira. Em maio, foi contaminada pelo coronavírus e precisou, durante dez dias, dos mesmos cuidados que diariamente oferece aos pacientes da unidade.

“Foram momentos difíceis. Quase precisei ser intubada, mas graças a Deus, aos médicos e ao atendimento do Pronto-Socorro, que foi muito maravilhoso, eu obtive a cura. Essa pandemia tem sido desafiadora para todos nós, mas continuarei exercendo meu trabalho de ajudar as pessoas”, afirmou.

Outra profissional empenhada é Ana Cláudia França. A enfermeira lembra com emoção da perda de companheiros de trabalho para a doença. Porém, destaca o afinco de toda a equipe do hospital para levar atendimento humanizado e de qualidade aos pacientes.

“Todos os profissionais do Pronto-Socorro têm trabalhado na linha de frente contra o coronavírus e estamos encarando essa guerra com muita bravura e coragem. Chegamos a perder nossos próprios colegas, mas em nenhum momento nós paramos de exercer nossa função”, relata.

Gladson Cameli reafirma compromisso de seu governo na valorização do servidor público

Admirador dos valorosos profissionais da rede púbica de saúde, o governador Gladson Cameli aproveitou a proximidade do Natal para levar uma mensagem de esperança aos servidores do Pronto-Socorro. Para o gestor, o ano atípico trouxe grandes reflexões para a humanidade.

“Temos muito o que aprender com 2020. Com toda certeza, um ano de perdas para muitas famílias e de recomeço para outras. Essa doença deixou o mundo de joelhos. Das nações mais ricas até as mais pobres, o vírus atingiu todas. Espero que possamos refletir sobre tudo isso e tirar lições para a vida”, disse.

“Sei que este Natal será diferente dos demais. Gostaria de deixar a minha mensagem de esperança por dias melhores. Eu acredito que tudo vai melhorar no próximo ano e é esse sentimento de otimismo que eu quero transmitir para todos vocês, que não estão medindo esforços para ajudar a nossa população”, completou.

A gestão de Gladson Cameli tem concretizado importantes avanços na valorização do servidor público estadual. Na área da saúde, o governo contemplou os profissionais da linha de frente com o adicional de insalubridade, como forma de reconhecimento aos excelentes serviços prestados no período da pandemia. O pagamento da parcela deste mês foi confirmado pelo governador. A bonificação será depositada para mais de 2,9 mil trabalhadores no próximo dia 30 de dezembro.

Em janeiro de 2021, governo e representantes dos servidores da Saúde iniciarão os debates em torno da reformulação do Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações (PCCR). Reivindicação aguardada há mais de duas décadas pela categoria, o anúncio feito por Cameli foi recebido com alegria pelos funcionários públicos presentes na solenidade.

A própria conclusão do Pronto-Socorro é um marco da atual administração. Após uma década em obras, o moderno prédio de cinco pavimentos foi entregue em pleno funcionamento por Cameli, em 2019. A expectativa é que a última etapa da unidade seja inaugurada até 2022.

O secretário de Saúde Alysson Bestene fez um reconhecimento público e parabenizou a devoção de todos os profissionais da Saúde, em especial aos que lutam diariamente contra a Covid-19. “O sentimento que eu tenho por todos é de muita gratidão. Apesar das inúmeras perdas que tivemos em nossa área, vocês seguiram firmes, dando o melhor de si em prol de salvar outras vidas”, pontuou.

Areski Peniche, diretor-geral do PS, destacou a qualidade técnica dos profissionais que atuam na unidade, assim como o comprometimento do governo em proporcionar condições dignas de trabalho aos servidores e estrutura de atendimento aos pacientes.

“É uma honra muito grande estar à frente desta grande equipe do Pronto-Socorro, que tanto tem nos orgulhado no enfrentamento à Covid-19. Temos verdadeiros guerreiros nesta unidade e fico muito grato ao governador Gladson Cameli por saber reconhecer este empenho e nos prestigiar”, enfatizou.

Pronto-Socorro em números

O Pronto-Socorro de Rio Branco é um dos maiores hospitais públicos da Amazônia Ocidental. Por mês, a unidade de média e alta complexidade realiza cerca de 400 cirurgias. Diariamente, são 150 consultas emergenciais nas mais diversas especialidades médicas.

Para dar conta da demanda, 1,1 mil servidores trabalham no PS, que funciona 24 horas durante os sete dias da semana. Mensalmente, o Pronto-Socorro recebe 1,1 mil internações. Em volume de atendimento, é considerado o maior hospital do Acre.

