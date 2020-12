Governo reinaugura Escola de Gastronomia na Cidade do Povo

Na manhã desta segunda-feira, 14, o governador Gladson Cameli e a primeira-dama, Ana Paula Cameli, acompanhados da secretária Nacional de Políticas para as Mulheres, Cristiane Britto, reinauguraram a Escola de Gastronomia e Hospitalidade Miriam Assis Felício, no bairro Cidade do Povo, em Rio Branco.

A entrega foi feita por meio do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) e visa a atender às demandas voltadas ao turismo, à gastronomia e à hotelaria, ofertando cursos técnicos profissionalizantes e qualificação profissional. Durante o ato solene, foram entregues sacolões para as mulheres vítimas de violência, totalizando 49 cestas básicas.

A Escola de Gastronomia e Hospitalidade oferece sete cursos técnicos, a partir do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos do Ministério da Educação: Cozinha e Técnico em Restaurante e Bar; Técnico em Agenciamento de Viagem, Técnico em Eventos, Técnico em Guia de Turismo, Técnico em Hospedagem e Técnico em Lazer.

“Vamos inserir profissionais qualificados no mercado de trabalho acreano, essa é a nossa meta. O desafio agora é maior a partir do reinício das aulas: o de fazer com que essa estrutura inclua e valorize quem está aqui na Cidade do Povo”, destacou o governador, Gladson Cameli.

A escola foi entregue por meio do Convênio Nº 887080/2019, firmado em julho de 2019, entre o governo do estado e a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam).

“As atividades da escola para o ano de 2021, de maneira presencial atendendo a todos os protocolos de combate à Covid-19, estão previstas para iniciar no final de fevereiro, início de março, conforme calendário letivo disponibilizado pela SEE e normativas do Conselho Estadual de Educação. É evidente o papel da Escola de Gastronomia e Hospitalidade na educação profissional, o que justifica a oferta de 680 vagas para o ano de 2021”, explicitou a primeira-dama, Ana Paula Cameli.

O centro-escola, que integra a rede do Ieptec, desponta como uma estratégia de qualificação profissional, autonomia social, aprendizagem e geração de renda para comunidades com índices de vulnerabilidade socioeconômica.

“Queremos trazer qualificação para as mulheres em situação de vulnerabilidade social, por isso a importância da reinauguração dessa escola. Acreditamos que para tirar a mulher do ciclo de violência é necessário passar pela qualificação e pelo empreendedorismo”, destacou a secretária Nacional de Políticas para as Mulheres, do Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Britto.

A escola leva o nome da acreana Miriam Assis Felício que, junto com seu esposo Abrahão Felício, criou em Rio Branco a empresa de biscoitos Miragina. Dona Miriam, como era conhecida, oferecia cursos de culinária e fazia trabalhos beneficentes, arrecadando fundos para entidades filantrópicas e brinquedos para crianças carentes.

“Toda forma de reconhecimento é muito gratificante. Ver o nome da minha mãe nessa escola é motivo de orgulho e agradecimento, principalmente numa obra dessa que pode melhorar a qualidade da nossa gastronomia e da nossa hospitalidade, abrindo oportunidades para os jovens”, agradeceu José Luiz Assis Felício, filho de Miriam Assis Felício.

O que eles disseram

“Essa escola mostra o compromisso do governo do Acre, sendo referência para a Cidade do Povo e para todo o estado. A Secretaria de Educação fez um grande investimento, pois acreditamos no poder transformador da educação”, destacou o secretário de Educação, Cultura e Esporte, Mauro Sérgio Cruz.

“O Acre hoje, por meio dessa formação técnica e profissionalizante, vai demonstrar para o Brasil inteiro que é possível fazer da culinária regional um dos grandes produtos do turismo e da nossa identidade”, disse o deputado federal, Alan Rick.

“É um momento de muito felicidade essa reinauguração. Essa escola abrirá muitas oportunidades aos moradores da Cidade do Povo, principalmente às mulheres que conduzem sozinhas suas casas”, disse o presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado estadual Nicolau Júnior.

“Faço um agradecimento à primeira-dama, que compreendeu a importância dessa escola para o desenvolvimento do Acre. Ao longo dos meses com o apoio de todos os secretários conseguimos reinaugurar a escola, muitas famílias serão beneficiadas”, disse o presidente do Ieptec, Francineudo Costa.