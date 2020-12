Grêmio x Vasco: veja onde assistir, escalações, desfalques e arbitragem

Tudo o que você precisa saber sobre o jogo da 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Grêmio e Vasco se enfrentam neste domingo pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16h, na Arena, em Porto Alegre.

O Tricolor iniciou a rodada como sétimo colocado na tabela, com 37 pontos. O time gaúcho está há 15 jogos invicto, com 12 vitórias e três empates no período, e tenta ingressar no G-4. Até por isso, o técnico Renato Portaluppi deve escalar time quase completo.

Sem vencer há três rodadas, o Vasco está na zona do rebaixamento: ocupa a 17ª posição, com 24 pontos. A semana foi tumultuada, com eliminação na Sul-Americana e protesto de torcedores. Precisa vencer e torcer por tropeço de Sport ou Bragantino para deixar o Z-4.

Transmissão: Globo (com narração de Luis Roberto e comentários de Júnior e Roger Flores), SporTV e Premiere (com narração de Jader Rocha e comentários de PVC e Lédio Carmona).

Tempo real: O ge acompanha em tempo real, com vídeos dos lances.

Grêmio – Técnico: Renato Portaluppi

Jogadores que foram preservados na última quinta-feira contra o Guaraní, pela Libertadores, voltam a campo neste domingo contra o Vasco. Renato tem time quase completo à disposição. Só não terá Vanderlei (poupado pela sequência de jogos), Kannemann (ainda em recuperação física) e Jean Pyerre (ficará no banco de reservas). Isaque e Pinares brigam pela posição no meio-campo e Ferreira pode aparecer na ponta direita, no lugar de Luiz Fernando.

Provável escalação: Paulo Victor; Victor Ferraz, Geromel, David Braz e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Maicon, Luiz Fernando (Ferreira), Pinares (Isaque) e Pepê; Diego Souza.

Provável Grêmio contra o Vasco — Foto: Infoesporte

Quem está fora: Rodrigues (suspenso), Kannemann (recuperação física), Alisson e Leonardo Gomes (lesionados).

Pendurados: Diego Souza, Robinho, Geromel e Darlan.

Vasco – Técnico: Ricardo Sá Pinto

O Vasco não teve muito tempo para trabalhar após ser eliminado da Sul-Americana pelo Defensa y Justicia, da Argentina. Com pelo menos quatro desfalques, Ricardo Sá Pinto deve manter o esquema com três zagueiros. Há dúvidas, porém, nos três setores do time.

Provável escalação: Fernando Miguel; Miranda (Ricardo Graça), Marcelo Alves e Leandro Castan; Léo Matos, Bruno Gomes (Marcos Júnior), Léo Gil, Benítez e Neto Borges; Talles Magno e Ribamar (Tiago Reis).

Provável Vasco contra o Grêmio — Foto: ge

Quem está fora: Andrey (suspenso), German Cano e Jadson (Covid-19) e Henrique (sinusite).

Pendurados: Bruno Gomes, Gabriel Pec, Henrique, Léo Gil, Neto Borges, Ribamar e Talles Magno.

Árbitro: Raphael Claus (SP) Árbitro Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) Árbitro Assistente 2: Alex Ang Ribeiro (SP) Quarto Árbitro: Lucas Guimarães Rechatiko Horn (RS) Árbitro de Vídeo: Marcio Henrique de Gois (SP)

