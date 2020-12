Gusttavo Lima, após assinar divórcio, tira a roupa, deixa tudo à mostra em foto ousada e confessa: “Sou teu”

Na live que Gusttavo Lima realizou em seu canal no YouTube, o cantor levou uma bronca de Bruno e Marrone que deram uma lição depois que ele cantou versos da música, Espetinho que faz a comparação entre um homem rico e outro pobre que tem apenas um golzinho na garagem.

“A mulher que fica com a gente no golzinho comendo espetinho desde o comecinho nós não pode largar dela”, disse Bruno. Atento a fala do colega, Marrone concordou com a frase, deixando Gusttavo Lima em uma saia justa. Os internautas apoiaram a atitude da dupla sertaneja nas redes sociais.