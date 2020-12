Gusttavo Lima nega affair e culpa modelo por ‘inventar fake’: “Não cansa de inventar”

Já tem uns meses que o nome de Gusttavo Lima está sendo relacionado ao de Camila Landim. Rumores de que o cantor estaria envolvido em sigilo com a modelo, apontada como pivô do seu casamento com Andressa Suita, e que estariam até usando aliança de compromisso (foto abaixo) têm circulado na redes.

E nesta quarta-feira (17.12) aconteceu novamente. Os boatos recomeçaram depois que Camila postou alguns vídeos nos Stories dentro de um helicóptero e depois de uma lancha, que algumas pessoas apontaram como sendo do artista, e um perfil no Instagram noticiou que eles estariam juntos em Angra dos Reis.

“Gusttavo Lima deve assumir nos próximos dias o romance com uma jovem de 19 anos. Camilla Landim, que foi acusada de usar o nome do sertanejo para conseguir contratos, embarcou hoje a tarde para Angra Dos Reis para ter um encontro ‘secreto’ com o ex de Andressa Suita, a pedido do próprio Gusttavo Lima, e compartilhou um trecho em seus stories. O lugar era considerado o ninho de amor dos pais de Gabriel e Samuel”, dizia a postagem original.

Tentando encerrar o assunto, Gusttavo fez questão de comentar na publicação negando qualquer envolvimento, e questionou até quando eles e a própria moça vão sustentar essas ‘fake news’.

“Vocês não cansam de inventar tais mentiras? Ah, me esqueci: são zero credibilidade, né? Até quando vocês e essa moça vão sustentar essa Fake News? Um mundo inexistente que ela mesma cria e acredita que está comigo (risos)!!! Ouuuuu, eu teria vergonha de tal atitude!”, disparou ele, que está solteiro desde outubro, quando confirmou o fim do seu casamento com Andressa, mãe de seus filhos, Samuel e Gabriel.

Em uma live na quarta-feira (16/12), em sua conta oficial do Instagram, o cantor ainda falou sobre como anda sua vida amorosa: “Jejum de amor? Eu tô fazendo jejum de amor há meses, se é isso o que vocês querem saber. A minha vida está mais parada do que água de represa”

Na tarde desta quinta-feira (17.12), a modelo resolveu se pronunciar sobre o assunto. Em vídeo, a jovem de 19 anos diz que vive uma vida de verdades e falou sobre ataques que vem recebendo. Internautas também repararam que, apesar de tudo, ela não chegou a negar envolvimento com o cantor.

“Estou vindo aqui falar com vocês sobre um assunto que ganhou grande repercussão. Eu tentei ignorar, mas não deu e por isso estou vindo aqui falar. Eu, Camilla, desde nova trabalhei com televisão, já fiz vários trabalhos profissionais, a minha mãe sempre me acompanhou, ela sempre esteve comigo, ela que me assessora. Nunca precisei ser desonesta com ninguém pra levar a vida ou pra me sobressair em cima de qualquer situação ou algo parecido”, começou.

E seguiu: “Tudo que eu posto aqui é a minha realidade, é a vida que eu vivo e, pra quem me segue há muito tempo, sabe que nada disso que eu faço e posto é novo. E há alguns dias meu nome vem sendo vinculado à notícias ruins, de pessoas da mídia que não me conhecem. Tem pessoas me atacando…”

Por fim, garantiu não ter envolvimento com as notícias que estão circulando: “Qualquer tipo de notícia que vocês verem vinculadas ao meu nome ou até mesmo qualquer outra pessoa, não fui eu que falei, não fui eu que publiquei. Então, vamos acordar. Não sou eu que estou falando isso. Não tem porque ficarem me atacando, mas podem continuar à vontade. Só quero paz e vou continuar vivendo minha vida como sempre vivi”.

Entre os perfis que divulgaram a notícia estava o segueacami.