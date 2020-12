Hemoacre faz chamamento de doadores de sangue e plasma

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre) faz um chamamento público para doação de sangue e, em especial, a doação por aférese.

Aférese significa “separar” ou “retirar”. Deste modo, por meio da doação é possível retirar apenas uma das células do sangue total. A doação de plaquetas por aférese é o procedimento mais comum na unidade para atender crianças com câncer e gestantes que precisam de plaquetas.

“Neste período do ano, o estoque do Centro costuma baixar e requer ainda mais o apoio dos doadores. E para realizar uma doação de sangue e salvar até quatro vidas a pessoa só precisa discar o seguinte número: 3248-1380. Após agendar deve comparecer das 7h às 18h, de segunda a sábado”, explica a gerente de Assistência do Hemoacre, Milena dias.

Além da doação de sangue e doação por aférese é possível também agendar para a doação de plasma, componente este que está auxiliando no tratamento dos pacientes acometidos pela Covid-19. Os interessados em doar precisam ter entre 18 e 60 anos de idade, pesar no mínimo 60 kg, ter diagnóstico laboratorial confirmado de infecção por Sars-Cov-2, estar sem sintomas de Covid-19 há pelo menos 30 dias e não ter tido manifestações graves em função da doença (choque séptico, parada cardíaca ou intubação traqueal ou respiratória).

Horário especial de funcionamento no Natal e Ano Novo:

24/12 – 7h30 às 18h

25/12 – Fechado

31/12 – 7h30 às 18h

01/01 – Fechado

