Homem confessa assassinato e diz que vítima fazia furtos em sua propriedade no AC

Um homem foi preso acusado de ter matado, na noite de sexta-feira (4), o jovem Izael Brito Bezerra, de 18 anos, com mais três tiros. O fato aconteceu no km 23 da BR-317, sentido Epitaciolândia/Rio Branco, no município de Epitaciolândia, interior do Acre.

Segundo o que foi apurado pelo delegado Luís Tonini, a vítima e um irmão trafegavam em uma bicicleta pela rodovia quando foram surpreendidos por um homem que, em posse de uma arma de fogo, efetuou vários tiros contra Izael. Os tiros acertaram o braço, no peito e a cabeça do jovem. Após a ação, o criminoso fugiu em uma motocicleta.

No momento que o autor estava efetuando os disparos contra a vítima, o irmão de Izael conseguiu fugir correndo para uma área de mata às margens da rodovia.

O irmão é a principal testemunha que ajudou a polícia a chegar até o acusado, que inicialmente negou, mas depois, assumiu a autoria do crime.

Na casa do homem foi encontrado um revólver calibre 38 sem documento. Agora, o acusado responderá, além do crime de homicídio, por parte ilegal de arma de fogo.

Segundo a polícia, a motivação do crime seria um acerto de contas, pois a vítima estaria comentando vários roubos nas propriedades rurais e o autor do crime teria resolvido fazer justiça com as próprias mãos.

Diante dos fatos, o acusado recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.

