Homem é ferido por dois tiros no peito quando caminhava em ramal Rio Branco

Joel Claudino Ataíde, de 39 anos, foi ferido com dois tiros no peito, na manhã desta quarta-feira (9), no Ramal da Judia, no bairro Belo Jardim, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Joel estava caminhando pelo ramal após ter ido fazer uma cobrança dos trabalhos já realizando no área da construção civil. Ao se aproximar da própria residência, acabou baleado por dois homens que estava em uma motocicleta, o garupa se aproximou e de posse de uma arma de fogo, realizou vários disparos contra a vítima que foi ferida com dois tiros no peito. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Testemunhas que passavam pelo local, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizou os primeiros atendimentos a vítima e encaminhou ao pronto-socorro de Rio Branco. O estado de saúde do homem é gravíssimo.

Nenhum suspeito de efetuar o crime foi identificado e preso até o momento. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar o caso.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários