Homem morre após sofrer infarto enquanto fazia caminhada

Ele sentiu um mal súbito e caiu na via no trecho próximo a uma galeria pluvial e populares tentaram reanimá-lo

José Aparecido Souza Silva, de 40 anos, veio a óbito no final da tarde desta quinta-feira (17), vítima de infarto sofrido enquanto caminhava pela linha 605 em Jaru.

Ele sentiu um mal súbito e caiu na via no trecho próximo a uma galeria pluvial. Populares relataram “ele estava com a boca roxa, e uma pessoa tentou insistentemente reanimá-lo com massagens cardíacas. O Corpo de Bombeiros chegou e assumiu os procedimentos e em seguida o levou até o Hospital”.

José Aparecido não resistiu e veio a óbito assim que deu entrada na unidade de emergência. Seu corpo foi removido pela funerária Cristo Redentor.

Moradores da localidade relataram que José caminhava todos os dias naquele local, e que residia e possuía um armarinho próximo ao local em que ele foi socorrido. Conhecidos também disseram que receberam a noticia com muita tristeza.

O corpo de José Aparecido será velado na igreja Assembleia de Deus sede e seu sepultamento esta programado para as 17 horas desta sexta feira (18).

