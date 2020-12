Homem que coordenava crimes no Bairro Sibéria, em Xapuri, é preso

A Polícia Civil de Xapuri prendeu nesta quarta-feira (17) uma pessoa por envolvimento em organização criminosa na cidade.

O conduzido seria um dos homens que coordenavam a criminalidade no bairro da Sibéria, localizado do outro lado do rio. Ele tem um histórico de envolvimento com a Justiça.

Um cerco foi formado na entrada da cidade para prendê-lo. Ele foi capturado e conduzido à delegacia.

Com informações do O Alto Acre.

