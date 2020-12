Homem que estava desaparecido em Rodrigues Alves é encontrado morto em cacimba

Edivan havia saído para beber com três suspeitos na noite de terça para quarta-feira

Na tarde desta quinta-feira (24), o corpo do senhor Edivan Almeida da Silva, de 23 anos, foi encontrado já em estado de decomposição, dentro de uma cacimba da própria família.

Segundo informações repassadas pelo irmão da vítima ao Jornal Juruá Informativa, Edivan havia saído para beber com três suspeitos na noite de terça para quarta. Vendo a demora de Edivan pra retornar para casa, a família resolveu chamar a polícia.

” A gente achou estranho porque ele não costumava passar a noite sem aparecer em casa, no outro dia começou a surgir as preocupações, mais aí resolvemos aguardar até a tarde pra procurarmos. Fomos em outras comunidades e não encontramos, só tinham visto os dois suspeitos que estava com ele, aí depois de um tempo encontramos o corpo dele dentro da nossa cacimba”, disse o irmão

Erivanilson da Silva ainda disse que um dos três acusados se encontra foragido pela polícia, os dois outro suspeitos já foram presos e foram levados para Cruzeiro do Sul.

