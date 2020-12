Homem que matou esposa grávida durante sexo se passou pela vítima em carta

Marcelo Augusto de Sousa Araújo foi denunciado pelo Ministério Público por feminicídio de Francine Rigo dos Santos. Em 7 de agosto deste ano, o juiz determinou que o rapaz seja julgado pelo Tribunal do Júri.

A defesa recorreu da decisão e os autos foram para o Tribunal de Justiça. No entanto, os desembargadores mantiveram a decisão da primeira instância no dia 30 de novembro.

O laudo necroscópico de 16 de setembro, anexado aos autos em 1 de dezembro, aponta que a vítima teve um corte na garganta, fratura no punho direito e traumatismo craniano.

Conforme o laudo do IML, os ferimentos causaram parada respiratória, parada cardiocirculatória, inconsciência, hipotermia e desidratação. As lesões causadas na vítimas foram de 16 e 6 centímetros, além de uma fratura no punho direito.