Horóscopo 2020: confira a previsão desta segunda-feira para seu signo

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Ótimas relações tornarão o cotidiano mais agradável. Aproveite esta semana para por a conversa em dia com amigos, discutir planos com o par e colaborar com vários projetos. Clima de cooperação, trocas de qualidade e harmonia no ambiente de trabalho darão confiança no futuro. Aprenda com novas referências e explore atividades diferentes. Escolhas ficarão claras.