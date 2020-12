Horóscopo do dia: confira a previsão desta quarta-feira para seu signo

ÁRIES

O astral é favorável para recarregar boas energias. A companhia do seu par será uma ótima pedida, mesmo se tiver que ficar em casa.

Dia de focar nas amizades. Você estará mais popular e novos contatos podem surgir. Na paquera, aja com naturalidade para conquistar um amor.

As festas de final de ano exigirão cuidado nas finanças. Faça alguns ajustes para não gastar. Um estresse no romance pode atrapalhar o seu dia.

O seu astral está aventureiro. Cautela para não prejudicar a sua saúde. Na conquista, confie no charme e não pressione demais o seu par.

Você pode se interessar por experiências novas hoje. Evite grandes riscos. Na vida a dois, cuidado com a possessividade e desentendimentos.

O seu lado sociável vai vir à tona. No trabalho, não deixe escapar nenhuma oportunidade. Pode se interessar por uma paquera muito disputada.

A vontade de viajar vai ser grande. Busque conhecer novos lugares por filmes ou séries. Uma dose extra de animação no romance estará presente.

O clima será de tensão em casa. Pegue leve. Evite gastos por impulso. No amor, explore seu lado mais sensual para conquistar um novo parceiro.

O astral está ótimo para se divertir e trabalhar. No relacionamento, cuidado com palavras mal escolhidas. Use sua intuição para fugir de brigas.

AQUÁRIO