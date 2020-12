Horóscopo do dia: Confira a previsão desta segunda-feira para seu signo

A Estrela de Belém

A conjunção de Júpiter e Saturno em Aquário prenuncia mudanças sociais na busca de um mundo mais humano, justo e fraterno. Essa é a Estrela de Belém, prenunciando um novo futuro que vem chegando às portas da Era de Aquário. Num nível pessoal, possibilidade de novas estruturas e conquistas. Também o dia do Solstício, com o Sol em Capricórnio, trazendo a nova estação.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Momento de expansão de novos projetos, em especial aqueles ligados ao coletivo, sustentável, futurista e e com grupos. Você brilha na sua carreira, mas terá toda uma gama de novas possibilidades se ousar. Ou então inovações dentro daquilo que já existe de concreto.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Momento de trazer inovações para sua carreira. Possibilidades de expansão através do virtual e por contatos. O foco na carreira e sua expansão será grande. O Sol lhe relembra de seus princípios e isso pode ser um grande motivador numa virada de propósito na vida. Tenha a cabeça aberta para as possibilidades.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A conjunção dos gigantes gasosos lhe permite uma grande expansão, mas sem perder o realismo. Sua fé estará mais firme, fortalecida e operante. Ouse fazer mais, ir além das fronteiras conhecidas. Busque novos conhecimentos, culturas e pontos de vista.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Haverá grande expansão de sua vida emocional e íntima neste período. Sexualidade pede tanto expansão quanto realismo. Algumas estruturas de sua vida precisam ser “recicladas!”, mas isto será algo muito produtivo e benéfico. A consciência do outro será forte, mas sem perder a tônica emocional.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Momento de novas possibilidades reais em termos de parcerias e amor. Assumir compromisso com o outro está propício, conquanto seja algo que expanda os horizontes de ambos. O Sol, seu regente, lhe pede um pouco mais de serviço, humildade e pragmatismo. Força conjunta em alta.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Suas possibilidades de trabalho aumentam significativamente neste período. Mas será preciso sair da zona de conforto, arriscar e ousar um pouco mais. O Sol lhe fortalece muito seu senso de poder e capacidade próprios, lhe incentivando a ser mais autônomo com sua produtividade. Novas possibilidades de trabalho e cuidados com a saúde.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este período lhe pede muito mais compromisso para consigo mesmo, com a expressão de seu poder e criatividade. Se sentirá mais apropriado de si mesmo e capacidade de liderança. Romances inesperados. O Sol lhe traz enraizamento em si mesmo para que externalize sua força.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Novas possibilidades no terreno familiar, pessoal e emocional. Pode ser a busca pela própria casa, o estabelecimento da própria família ou a realização de sonhos de vida pessoal. Haverá um misto de realismo e expansão em tal área. Compromisso com a liberação de conteúdos emocionais com mais razão. O Sol lhe fortalece agora o setor racional para que faça boas escolhas.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Novas possibilidades no terreno mental. Novos estudos serão muito benéficos neste período. A qualidade de sua comunicação também é evidenciada. O Sol lhe relembra de seus valores pessoais, lhe trazendo mais conteúdo na comunicação. Renovação na relação com irmãos, tios, primos e vizinhos.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Feliz aniversário! O Sol volta à posição de seu nascimento, lhe trazendo maior consciência de si mesmo. Saturno, seu regente, está conjunto a Júpiter, lhe trazendo grandes possibilidades de expansão e renovação. Em especial, sua área financeira tende a frutificar. Use de comunicação e ousadia para aumentar seus ganhos.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Júpiter e Saturno conjuntos no seu signo (solar ou ascendente) lhe mobilizam muito. Sua natural motivação e engajamento social ganham muita força. Sentirá neste momento grande força de expansão concreta, realista. Expansões e restrições lhe auxiliando a ser, antes de tudo, você mesmo.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Novas estruturas ligadas aos seus sonhos, emoções mais subjetivas, senso artístico, mediunidade e capacidade de lidar com o inconsciente. Terá mais clareza e objetividade nesta área. Use esta força para dar corpo àquilo que lhe pede sua sensibilidade.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: [email protected]