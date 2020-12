Horóscopo do dia: Confira a previsão desta sexta-feira para seu signo

Compromisso com princípios

Juno entra em Sagitário. Somos relembrados de nosso senso de compromisso com nossa fé, ética e princípios. Fidelidade àquilo que nos faz verdadeiramente livres. O Sol em Sagitário se alinha ao centro da galáxia, reforçando nossa consciência divina superior.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje reforça sua necessidade de seguir seus princípios à risca. Não se venda ou desvie de seu caminho. Se comprometa com aquilo que acredita, seus princípios, sua fé na vida. Relações pedem resignificação e liberdade. o maior compromisso é aquele com a sua consciência.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe pede maior compromisso com sua vida emocional, que seja fiel àquilo que sente de verdade. Seu compromisso em vivenciar as emoções com maior significado e liberdade se faz alto. Também a necessidade de maior compromisso na troca afetiva e/ou sexual, mas sem perder a liberdade pessoal.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Seu senso de compromisso com o outro é mobilizado neste período. Enxergue o papel que os outros tem em sua vida. Buscará maior consciência através da vivência de parcerias e amores. O compromisso vem muito em especial do ter metas em conjunto.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Seu senso de comprometimento com seu trabalho, serviço e a visão que tenha deste setor é aumentado consideravelmente neste período. Trabalhar com algo em que se acredita facilita muito este processo. Trabalho com ética. Também o comprometimento com os cuidados com saúde e alimentação.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sentirá neste período um profundo senso de comprometimento com seu verdadeiro eu, com a expressão fiel de si mesmo. Terá maior consciência daquilo que cria e de como brilha para o mundo. O momento lhe lembra da coragem e audácia de ser você mesmo.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Este é um período que lhe traz maior comprometimento com família, lar, raízes e emoções. Se comprometa a ter um olhar honesto para sua vida emocional e aquilo que deve mudar. Seja cuidando dos mais próximos, seja assumindo seu próprio espaço, lembre-se que sua sensibilidade é força.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este será um período de compromisso com suas ideias e visão de mundo. Verbalize aquilo e acredita e não somente o que for conveniente aos outros. Seu poder de fala está aumentado. Também o de fazer escolhas pautado em seus princípios e valores.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Seu comprometimento com o crescimento e expansão material se faze presente. Estará mais disposto a assumir compromissos que lhe tragam progresso financeiro. Se paute fielmente em seus valores pessoais e veja os resultados. Consciência de sua capacidade de gerar abundância.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Juno em seu signo (solar ou ascendente) lhe traz um maior senso de compromisso para consigo mesmo e suas visões de vida. Sendo Juno a esposa e complemento de Júpiter (regente do seu signo), você estará mais disposto neste período a assumir compromissos e não ficar só na visão idealizada, trazendo tais visões para a realidade.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Haverá neste período um maior compromisso com a investigação de emoções e motivações subjacentes. Estará mais engajado em entender o que se passa abaixo da superfície. Seu comprometimento com espiritualidade e transcendência se fazem fortes também.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este período lhe relembra de seu compromisso com o coletivo, com o cuidado e amor que tem pela grande família humana. Momento bom para ampliar seu compromisso com causas nobres. Também seu engajamento com tudo que é futurista, moderno e fora dos padrões se faz presente.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este período lhe pede maior compromisso e engajamento com sua vida profissional e com a realização de metas nesta área. Seja fiel àquilo que deseja realizar no mundo. Use de sua visão para expandir as estruturas e abri novas portas. Também compromisso com ser uma autoridade de sua própria vida.

