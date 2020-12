Hospital Santa Juliana e Uninorte abrem inscrições para Residência Médica 2021

A Comissão de Residência Médica do Hospital Santa Juliana – COREME/HSJ, em convênio com o Centro Universitário Uninorte, torna público a abertura das inscrições do Processo Seletivo de Residência Médica 2021, no período de 16/12/2020 a 20/01/2021, pelo site www.strixeducacao.com.br. As provas serão aplicadas na cidade de Rio Branco/AC, no dia 30/01/2021 (sábado), das 8h10 às 11h10 (horário local).

Todos os candidatos se submeterão a uma Prova Objetiva com Questões de Múltipla Escolha. A prova para Áreas Básicas/Acesso Direto tratará de conteúdos de Clínica Médica, Cirurgia Geral, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria e Medicina Preventiva e Social (Saúde Coletiva e Medicina Geral de Família e Comunidade).

Serão oferecidos os Programas de Residência Médica (vagas) em Anestesiologia (2), Clínica Médica (2), Área Cirúrgica Básica (2) e Ginecologia e Obstetrícia (3). A taxa de inscrição será de R$530,00 (quinhentos e trinta reais).

Toda a documentação exigida para ingresso nos Programas de Residência deverá ser, obrigatoriamente, apresentada no ato da matrícula. Para realizar a inscrição é importante que seja feita a leitura do edital completo publicado no dia 16 de dezembro de 2020 no site da Strix Educação: https://www.strixeducacao.com.br/Editais.aspx?area=300&codigo=600.

