Identificado casal que morreu em acidente entre caminhão e picape na BR-364

O acidente gravíssimo que aconteceu na noite da última segunda-feira (21), envolvendo uma caminhonete Ford Ranger e um caminhão na BR-364, deixou duas pessoas mortas e quatro feridos. De acordo com o jornal Folha do Sul, as vítimas fatais foram identificadas como Eldo Ferreira, 43 anos e Cleidimar Pivatelli, 32.

As duas vítimas fatais estavam dentro da caminhonete. Eldo que dirigia a picape ficou preso nas ferragens. Cleidimar estava no banco de trás e morreu na hora. Outras duas pessoas que também estavam na caminhonete conseguiram sobreviver e passam bem.

Segundo informações, os ocupantes da Ranger seguiam rumo ao município de Alta Floresta do Oeste, interior de Rondônia, e o caminhão sentido Vilhena, quando aconteceu a colisão frontal e causou o grande estrago.