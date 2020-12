Idosa de 81 anos morre em Cruzeiro do Sul, vítima da Covid-19

A segunda maior cidade do Estado do Acre, Cruzeiro do Sul, registrou mais um óbito por complicações à Covid-19 na última segunda-feira, 30. Trata-se da idosa com as iniciais R. L., de 81 anos. Ela deu entrada no último dia 26 de novembro no Hospital Regional do Juruá e faleceu quatro dias depois.

Com esta morte, o número de óbitos de pessoas vítimas da Covid-19 cresceu para 68.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários