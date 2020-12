Idoso de 79 anos internado no Into com covid-19 morre na véspera de Natal

Ele é a 780ª vítima do coronavírus no Acre, disse a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre)

Um morador de Rio Branco com as iniciais F.C.C., de 79 anos, morreu de covid-19 na véspera de Natal. Ele estava internado no Instituto de Traumatologia e Ortopedia no Acre (Into-AC) desde o dia 13 de dezembro e não resistiu aos sintomas graves da doença.

O idoso é a 780ª vítima do coronavírus no Acre. As informações constam no Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) desta sexta-feira (25).

