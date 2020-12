IEPETEC reabre edital para contratação de bolsistas com salário de R$ 2.500; veja

As inscrições ocorrerão no período de 30 de dezembro de 2020 à 08 de janeiro de 2021

O governo do Acre, por meio do Instituto de Educação Profissional de Tecnológica (Ieptec), anunciou a abertura de um processo seletivo simplificado de bolsistas, na modalidade de apoio às atividades acadêmicas e administrativas para atuar nos cursos técnico do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).

Para concorrer é necessário ter nível superior. A remuneração é de R$ 2.500 para cumprimento de carga horária de 40 horas. As inscrições ocorrerão no período de 30 de dezembro de 2020 à 08 de janeiro de 2021, via e-mail, no endereço [email protected]

