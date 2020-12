IFAC oferta quase 600 vagas em cursos técnicos e superiores; inscrições abertas

As interessados devem acessar o site: https://selecoes.ifac.edu.br e se inscrever até o dia 03 de janeiro

Já estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo 2020/2, do Instituto Federal do Acre (Ifac). Nessa edição, estão sendo ofertadas 560 vagas para cursos técnicos subsequentes e superiores. Os interessados devem acessar o site: https://selecoes.ifac.edu.br e se inscrever até o dia 03 de janeiro.

Conforme edital, a seleção de novos alunos para os cursos técnicos subsequentes do Ifac será realizada por meio das notas das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, presentes no histórico escolar do Ensino Médio.

Acesse aqui o edital para os cursos superiores

Já para aqueles que desejam concorrer às vagas para os cursos superiores, a seleção será realizada por meio de nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Para isso, o candidato deverá indicar, durante a inscrição, seu resultado em alguma das edições dos anos de 2010 a 2019.

Cursos e vagas

Para os cursos técnicos subsequentes estão sendo ofertadas 360 vagas, nas áreas de Administração (Tarauacá), Agroecologia (Baixada do Sol), Recursos Humanos (Rio Branco), Recursos Pesqueiros (Baixada do Sol), Segurança do Trabalho (Rio Branco), Serviços Jurídicos (Rio Branco) e Serviços Públicos (Tarauacá).

Os cursos técnicos subsequentes são destinados para pessoas que já concluíram o Ensino Médio e desejam realizar capacitação profissional de curta duração.

Acesse aqui o edital para os cursos técnicos subsequentes

Para os cursos superiores estão sendo ofertadas 200 vagas, nas áreas de Licenciatura em Ciências Biológicas (Rio Branco), Tecnologia em Agroecologia (Xapuri), Tecnologia em Agroindústria (Xapuri), Tecnologia em Logística (Rio Branco) e Tecnologia em Processos Escolares (Rio Branco).

Os cursos superiores também são destinados às pessoas que já concluíram o Ensino Médio e desejam ampliar a formação acadêmica e profissional.

Cronograma

Conforme edital, as inscrições seguem até o dia 03 de janeiro de 2021. O resultado preliminar está previsto para ser divulgado no dia 04 de janeiro de 2021.

