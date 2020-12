“Imperador de índios”: jogadores do Imperador Galvez respondem às provocações

Vários jogadores do campeão acreano soltarem o gogó nas redes sociais contra alguns torcedores do River-PI

A classificação inédita do Imperador Galvez conquistada diante do favorito River-PI, após jogo da volta por 1 a 0, no último domingo (13), no estádio Albertão, na cidade de Teresina-PI, fez vários jogadores do campeão acreano soltarem o gogó nas redes sociais contra alguns torcedores do River-PI.

O atacante Daniego chegou a postar, ao lado de vários companheiros de equipe, um vídeo de quase dois minutos, isso ainda dependências do estádio Albertão, para revidar às provocações de alguns torcedores do Galo Carijó piauiense que, durante a partida, chamaram os atletas do Imperador de índios. “Tem que respeitar os índios, tem que respeitar os índios. Falaram pra caramba. Tem que respeitar os índios”, esbravejou o atacante imperialista.

Após o fracasso do River-PI diante do Imperador Galvez um pequeno grupo de torcedores do Galo Carijó piauiense esteve no portão de saída do estádio Albertão para cobrar os atletas, a comissão técnica e também a diretoria do clube por melhores resultados em competições nacionais. Esse mesmo grupo ainda tentou desdenhar do Galvez, ao aplaudir os atletas do campeão acreano de forma irônica, na saída do estádio.

Treinador enaltece elenco

Com a vaga assegurada às oitavas-de-final, o técnico Paulo Roberto Oliveira enalteceu seus jogadores pelo resultado, assim como a postura e aplicação tática da equipe durante o transcorrer da partida contra o River-PI.

Oliveira explicou que o resultado e fruto do trabalho realizado diariamente no clube, não apenas dele e de sua comissão técnica, mas principalmente dos atletas que tem comprado a ideia de jogo apresentada pela comissão técnica. A respeito do próximo adversário, o treinador não esconde a qualidade, mas explica que nada é impossível se tratando de futebol. Oliveira já estuda o adversário, juntamente com sua comissão técnica, para o primeiro jogo do duelo, agendado para o o próximo domingo, às 16h, na Arena Acreana, em Rio Branco.

Desembarque

Conforme repassado à imprensa, a delegação do Imperador Galvez tinha previsão de chegada em Rio Branco no final na noite desta segunda-feira (14). O time, após deixar Teresina-PI, embarcou no início da tarde de Porto Velho-RO, em ônibus, para a cidade de Rio Branco.

A reapresentação do elenco imperialista está agendada para ocorrer na tarde desta terça-feira (15), no CT do Imperador Galvez (Forte Imperador).

