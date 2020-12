Imunologista afirma que nova variante de coronavírus deve chegar ao Acre

O imunologista Guilherme Pulicci disse, em entrevista ao ContilNet, que é questão de tempo a nova variante do coronavírus chegar ao Acre. O novo tipo do Sars-CoV-2 circula pela Europa, principalmente na Inglaterra, e ainda vem sendo estudada pelos cientistas.

“Seria ingenuidade nossa achar que não vai chegar ao Brasil e ao Acre. Provavelmente vai, se já não estiver circulando”, alertou o profissional da saúde.

Porém, ele reforça que, apesar de se espalhar com mais facilidade, ela não é mais agressiva e nem mais mortal que o primeiro coronavírus.

“Então não deve gerar preocupação. Tomando as devidas precauções, muito provavelmente não teremos mais problemas do que tivemos com a variante anterior”.

Pulicci explica ainda que a nova cepa do Sars-CoV-2 não atrapalha a confecção das vacinas. “Pelo que se sabe até o momento, as alterações estruturais detectadas não vão atrapalhar a efetividade das vacinas fabricadas”.

