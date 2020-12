Incêndio de grandes proporções consome casa de madeira no bairro Ivete Vargas

Um incêndio de grandes proporções destruiu completamente uma residência de madeira na noite de sábado (12), na Travessa Luiz Reis, no bairro da Ivete Vargas, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, era por volta das 22h quando o fogo iniciou na residência. As causas ainda não estão bem esclarecidas devido a casa estar abandonada e não possuir instalação elétrica. Ainda segundo os moradores da região, pode ter sido um incêndio criminoso. A suspeita é que pessoas que não queriam ver a residência desocupada sendo usadas para uso de drogas.

As chamas logo consumiram a residência e por ser construída próxima outras casas foi necessário a intervenção do Corpo de Bombeiros, que esteve no local, apagou as chamas e fez os procedimentos de rescaldo.

O proprietário não apareceu no local até o final da ocorrência. Vizinhos informaram que vão fazer um boletim na Delegacia da 1° Regional de Polícia Civil, para que sejam investigadas as causas do sinistro. Os bombeiros devem emitir um laudo pericial falando sobre as causas do incêndio.

