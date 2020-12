Indicação do deputado Tchê: Delegado de Polícia Civil é efetivado no Bujari

Indicação do deputado foi protocolada à mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Acre

Na manhã desta terça-feira (08), o deputado estadual Luís Tchê – PDT, acompanhado do prefeito eleito do Bujari, Padeiro, reuniram com o delegado-geral de Policia Civil do Acre, Josemar Moreira Pontes, para oficializar a apresentação do delegado Dr. Bruno Coelho, que assumirá na próxima semana, a delegacia de polícia no município do Bujari.

A Indicação do deputado foi protocolada à mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Acre no dia 25 de novembro de 2020. “Fico grato de poder contribuir com o município, agradeço ao governo do estado por atender essa solicitação de forma imediata, essa é a prova do compromisso que o governador tem com a segurança nos municípios que já receberam inúmeros investimentos em viaturas, fardamentos e recentemente a contratação dos novos agentes” disse o parlamentar.

O Prefeito eleito, Padeiro (PDT), disse que essa é sem dúvida uma boa notícia para a população do Bujari que convivia com a falta de um delegado efetivo a quase 2 anos “Essa é uma antiga reivindicação da nossa gente, o Bujari precisa dessa atenção, a presença de um delegado efetivo, além de dar agilidade nos inquéritos e investigações também resgatará a sensação de segurança do nosso município.”

O delegado geral de Polícia, Josemar Moreira Pontes, ressaltou a importância dessa integração da segurança com a administração municipal “O prefeito se colocou à disposição e isso é muito importante pois a gestão já inicia de forma compromissada com a questão da segurança, o Dr. Bruno é extremamente competente e tem projetos para implantar o Conselho Municipal de Segurança.”

Além do delegado efetivo, o município também contará com o reforço de 4 novos agentes e uma restruturação na sede da delegacia.

