Influencer conta que ficou com a cartilagem do nariz exposta após plástica; veja vídeo

Nem sempre os procedimentos estéticos ocorrem perfeitamente bem. Andressa Urach e Tati Minerato já sofreram com sérias complicações após plásticas e a influencer Sthefane Matos, que tem mais de 8 milhões, de seguidores no Instagram, gravou um vídeo detalhando os dramas que sofreu após fazer uma cirurgia plástica no nariz. Ela contou que tudo começou há 10 meses, quando resolveu fazer uma rinoplastia.

“Tinha um nariz saudável, perfeito. Eu fiz uma rinoplastia pra poder me encaixar em um padrão de beleza que não existe”, relembra Sthefane. A influencer conta que essa plástica deu errado e ela acabou com o nariz “muito curto, torto, sem ponta e deformado”. Ela disse que passou a receber muitas críticas e ataques por conta do resultado da operação. “Comecei a ter problemas de autoestima, no trabalho. Recebia críticas altamente destrutivas, pessoas cruéis”, recorda. Então, resolveu fazer um novo procedimento para corrigir os erros.

A segunda cirurgia ocorreu sete meses após a primeira. Sthefane, que é de Salvador, viajou a São Paulo para a cirurgia. Dessa vez, o objetivo era alongar o nariz e fazer uma ponta. Sthefane passou pela cirurgia e logo começaram as complicações. A pele não aguentou ser esticada e começou a abrir. Antes de voltar para a Bahia, o médico precisou dar um ponto para costurar o ferimento. A influencer teve que retornar a capital paulista mais uma vez para fechar uma nova ferida e o médico receitou injeções e remédios para evitar que esse problema voltasse a acontecer.

Entretanto, esses cuidados não foram suficientes. “Um dia eu acordei e meu nariz estava aberto, a cartilagem completamente exposta. Foi muito desesperador”, Sthefane relembra. A jovem precisou voltar a São Paulo e foi atendida na emergência do hospital. Ela passou por uma terceira cirurgia, na qual a equipe médica colocou um enxerto de pele dos lábios e da orelha no nariz aberto.

Quando Sthefane viu o resultado, ela percebeu que o nariz estava com cores e texturas diferentes. “Foi o pior momento para mim, fiquei sem chão. Quando eu peguei o espelho meu mundo desabou. Eu comecei a chorar muito. Passou um filme na minha cabeça: o que eu fiz da minha vida? Se eu pudesse voltar no tempo eu nunca teria feito essa besteira de mexer no meu nariz que não tinha nada de mais, por vaidade. Fiquei dois dias muito mal, me olhava no espelho e não aguentava”, conta. A influencer concluiu que espera que o seu caso sirva como um alerta para pessoas que estejam pensando em fazer cirurgias plásticas.

