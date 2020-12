Influencer de vida saudável sofre AVC e perde movimentos: “Coisa mais horrível da vida”

Ela foi encaminhada a um hospital, onde passou cinco dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e outros 25 internada na enfermaria. A influenciadora, acostumada a se exercitar frequentemente, se viu impossibilitada de continuar com essa rotina após o AVC. “O tempo no hospital já foi um preparatório para a nova realidade, que seria totalmente diferente”, descreve Fernanda.

O acidente vascular cerebral deixou a influencer sem andar e com o lado esquerdo do corpo completamente paralisado. Com muita fisioterapia, trabalho com fonoaudióloga, psicóloga e nutricionista, em alguns meses Fernanda voltou a recuperar parte dos movimentos, recuperar a fala e se sentir melhor.