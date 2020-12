Inscrições do Fies 2021.1 começam em 26 de janeiro; confira edital

Estudantes interessados em ingressar no ensino superior com o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) 2021.1 precisam estar atentos. Na última sexta-feira, o Ministério da Educação (MEC) divulgou o edital do Fies com as regras para participação no processo seletivo, além do cronograma.

Nesta edição não será possível usar as notas do Enem 2020, cujos resultados sairão em março. Serão considerados somente os desempenhos obtidos em alguma edição entre 2010 a 2019.

Entre as regras para participar do Fies estão: ter atingido uma média igual ou superior a 450 pontos nas somas das provas objetivas e maior que zero na redação dos anos anteriores. Além disso, a renda per capita familiar não poder ser maior que três salários mínimos.

Os resultados estarão disponíveis a partir do dia 2 de fevereiro de 2021. Os pré-selecionados devem complementar a inscrição entre os dias 3 e 5 de fevereiro. Quem não for selecionado na chamada única regular já estará automaticamente na lista de espera e serão convocados de 3 a 18 de março de 2021.

Como fazer a inscrição no Fies 2021.1

A inscrição no Fies 2021.1 deve ser realizada, exclusivamente, pela internet por meio do sistema de seleção do Fies – FiesSeleção. O sistema ficará disponível no período de inscrição. Ao efetuar seu cadastro, o candidato poderá escolher até três opções de cursos, instituições e turno por ordem de preferência.

Sobre o Fies

O Fies é um dos programas do governo federal voltado para brasileiros que desejam começar uma graduação em faculdade particular, mas não têm condições de arcar com o valor das mensalidades integrais do curso de escolha. No caso do Fies, o estudante pode ter até 100% do curso financiado. Ao concluir os estudos, é o momento de devolver o dinheiro ao governo, que será pago em parcelas conforme fixadas em contrato de adesão.

