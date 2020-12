Instalações da OCA de Cruzeiro do Sul recebem últimos detalhes para inauguração

A Central de Serviço Público (OCA) de Cruzeiro do Sul está em fase final de construção e tem, como data prevista para inauguração, o próximo dia 15 de dezembro. A central oferecerá diversos serviços institucionais e de órgãos públicos.

A obra recebe os últimos detalhes, como as instalações de móveis para atender as necessidades dos cidadãos juruaenses, uma vez que a unidade de Cruzeiro do Sul prestará atendimentos para toda região do Juruá e mais dois amazonenses.

O prédio que irá abrigar a central está localizado no centro da cidade, no antigo Fórum Dr. Caio Valadares, e teve a estrutura arquitetônica mantida por se tratar de um prédio antigo, de patrimônio público.

Além da emissão de carteiras de identidade, a OCA receberá um núcleo do Procon e postos de atendimento bancário da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. E também serviços do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil e da Prefeitura Municipal, entre outros.

A OCA de Cruzeiro do Sul era uma necessidade da sociedade juruaense, que o governador Gladson Cameli, ao assumir o governo, tratou de implantar na região, facilitando a vida do cidadão, que poderá buscar inúmeros serviços públicos em um único local e bem centralizado.

A gerente da unidade, Valéria Messias, destacou que a central irá desafogar os serviços públicos e otimizar tempo da sociedade. “Ofereceremos à sociedade cruzeirense todos os serviços disponibilizados em Rio Branco”, relata.

