Internações por covid continuam subindo no AC e 60% das UTIs estão ocupadas

Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) nesta sexta-feira (4), 240 pessoas estão internadas por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) em unidade de saúde públicas e particulares do estado.

Nesta sexta, 240 pacientes ocupam leitos de UTI (52), clínicos (156), pediátricos (03) e obstétricos (02) em todo o estado, destes, 162 com teste positivo para Covid-19.

O Pronto Socorro está atuando com superlotação, já que dos 10 leitos de UTI disponíveis, os 10 estão ocupados. Atualmente 35 pacientes estão em leitos clínicos, mesmo que o hospital possua capacidade para 30, representando uma taxa de ocupação de 116,7%.

No INTO, hospital referência para tratamento de covid, 29 dos 50 leitos de UTI estão ocupados (58%), dos 100 leitos clínicos, 76 estão ocupados (76%). No Hospital Santa Juliana, 6 dos 10 leitos destinados a pacientes com covid-19, estão ocupados.

