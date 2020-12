Internauta grava homem agredindo cachorro no bairro João Alves; assista

A reportagem do Juruá em Tempo recebeu um vídeo de uma internauta indignada. Nas imagens é possível ver um cidadão (não identificado) agredindo um cachorro no bairro João Alves, em Cruzeiro do Sul.

Nas imagens é possível ver e ouvir um cachorro chorando e uma mulher, indignada, gritando e xingando o autor da agressão.

Assista:

