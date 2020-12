Investindo R$ 4,5 mi, Estado entrega mais de 60 veículos e 200 rádios à polícias do AC

A Secretaria de Segurança Pública e Justiça do Acre (Sejusp) comemorou nesta segunda-feira (14) a entrega de pouco mais de 60 veículos e 200 rádios comunicadores para as polícias Militar, Civil e Penal. O evento aconteceu em frente ao Palácio Rio Branco. O investimento é do Fundo Penitenciário Nacional e chega a R$ 4,5 milhões.

São 43 veículos modelo gol para a Polícia Civil, 10 para a Polícia Militar, além de quatro vans modelo furgão e 1 ônibus para o Instituto Penitenciário do Acre (Iapen).

Com os automóveis, 200 rádios comunicadores e 10 estações fixas de rádio foram distribuídos para os sistemas penitenciários.

Na ocasião, o governador do Acre, Gladson Cameli, agradeceu a oportunidade de entregar à Segurança Pública os recursos que devem contemplar todo o Estado.

“A Segurança é parte da ponta da lança e merece uma atenção especial. Esse investimento será levado para todo o Estado, para ajudar na garantia da organização e no bem estar das pessoas”, frisou.

Da cerimônia participaram alguns deputados estaduais, o deputado federal Alan Rick, a Procuradora Geral do Ministério Público do Acre (MPAC), Kátia Rejane, e o secretário de Segurança, Paulo Cézar Santos.

Na ocasião, Paulo Cézar disse que o Acre tem avançado no combate ao crime, graças ao olhar que o governo tem dado para as forças policiais.

“Isso é resultado do esforço que o governo tem feito no sentido de reforçar a Segurança Pública”, finalizou.

