Jackie Pinheiro traz dica de maquiagem bapho para arrasar no ano novo; confira

Férias no Acre

As ex-modelos da Oficina de Modelos Jackie Pinheiro, Francine Mello e Kaká Bessa decidiram passar férias de fim de ano na cidade com familiares. Fran, que reside em São Paulo atualmente, veio com seu marido Bernardo Campos e a filha Nina. Já Kaká Bessa, que reside em Brasília, veio passar o Natal com os seus pais. Na foto, os visitantes, com os amigos Luíza e Jackie Pinheiro, Júnior César e Rayssa Alves, na Pizzaria Sofilie. Kaká já retornou ao Distrito Federal no dia 28.

B-Day do Nostra

Parabéns ao querido videomaker, decorador e bonsaísta Nostradamus França, que celebrou mais um ano de vida no dia 25, juntamente com amigos, em Curitiba-PR, onde reside há alguns anos. Felicidades e paz!

Férias

Um minuto de silêncio para esse registro da influenciadora digital Thayla Fernanda, em um dos seus muitos programinhas bacanas de férias, em Garopaba-Santa Catarina, na Praia do Ouvidor.

Médico Arritmologista

Se há algo que me deixa feliz é saber que há uma nova geração de profissionais competentes no Acre, filhos da terra. Ontem, 28, levei o meu pai, Clóvis Alves de Souza, para fazer uma consulta com o médico cardiologista Wilson Barbosa Neto, que possui especialização no tratamento de arritmias cardíacas e ele saiu do consultório, localizado na Clínica Silvestre Santé, encantado com o tratamento que recebeu. Ficou particularmente feliz por ter conhecido pessoalmente o neto do seu amigo Wilson Barbosa, com quem estudou na adolescência, em um internato localizado em Porto Velho. Desses encontros especiais que a vida proporciona! Especialmente para quem reside aqui. Wilsinho é filho do casal Mercedes Lavocat e Eliezer Silva.

Happy day

Parabéns para o meu pai Clóvis Alves de Souza, que inteirou 87 anos de idade no dia 24. O bolo caprichado foi assinado pela chef Clariane Oliveira, do La Dolce Emporium.

Férias no Acre

O influenciador digital Wendeson Alves, nosso esterno Mister Acre, está de férias na cidade, para alegria dos amigos e familiares. Atualmente ele estuda Medicina, em Foz do Iguaçu.

Recue plus

Considerado a combinação mais eficiente de remédios, Florais de Bach, que como o nome indica é um medicamento utilizado em todas as situações de maior ou menor gravidade que vão surgindo no dia a dia, tais como ataques de pânico, acidentes, más notícias, dores, luto, ansiedade e angústia. Rescue é o floral da emergência, o floral do resgate, também conhecido como Rescue SOS floral. Feita com a fórmula original do Rescue, o Rescue Plus Laranja contém em sua formulação Vitamina B5 que ajuda no desempenho mental, e Vitamina B12 que ajuda a manter o psicológico trabalhando corretamente. Cada drops contém o equivalente a 4 gotas de Rescue solução original. O produto não contém álcool e açúcar e pode ser consumido até por diabéticos. Seguro para toda a família, incluindo crianças (acima de 12 anos), perfeita para viagem, para deixar na mesa ou na bolsa para um alivio imediato. Onde tem? Na Farmácia Vitória Régia. Siga o Instagram @farmacia_vitoriaregia ou peça informações pelos telefones (68) 99943-3634, 3224-2880 e 3224-2850.

Óculos novos para o início de ano escolar e de trabalho

Para iniciar bem o ano de trabalho e escolar, o ideal é fazer logo uma consulta com o oftalmologista e providenciar um par de óculos bem descolado. Confere esses lindos óculos com pegada retrô, escolhido ela ilustradora e modelo Luíza Pinheiro! Onde tem? Na Ótica Moderna. A loja fica localizada na rua Floriano Peixoto, 379, Centro, em frente à rotatória (loja da esquina). Confira as opções no Instagram @oticamodernaacre. Informações através dos fones (68) 99979-3535, 99904-3535 e 3223-0093. As fotos são de Victor Machado @fotografovictormachado

Novo corte

Que look maravilhoso! Zero defeitos esse corte executado pelo cabeleireiro visagista César Maia, do Salão Inove – Beleza & Bem-Estar, para mudar o visual da cantora Iana Sarkis, pensado especialmente para ela. Na foto de Victor Machado @fotografovictormachado, a dupla com a coach de estilo Nayama Pontes. Para conhecer a equipe do salão e os serviços oferecidos pela casa siga o Instagram @salaoinoveac. Informações pelos telefones (68) 2102-2892 e 98105-0610. Para agendar seu horário ligue para (68) 98105-0610.

Ação de Natal

Celso Missólogo, acompanhado pelas misses Perla Paiva (Miss Acre Teen), Thaís Torres (Miss Parque Ambiental Chico Mendes Acre Teen), Eloísa Lima (Miss Acre Pré Teen) e Vitória Simões (Miss Acre Pré Teen), visitou o Lar Casa Ester, uma casa de apoio a crianças e adolescentes vítimas de abuso ou exploração sexual, para fazer algumas doações. A visita fez arte da agenda que elas cumprem antes de viajarem para as etapas nacionais, em 2021. Na foto, Celso e duas misses com voluntários que trabalham na casa.

Curso Gua Sha

O massoterapeuta Bento Marques vem fazendo muito sucesso com o seu curso de massagem facial com cristais, o Gua Sha. Trata-se de uma milenar medicina natural, que proporcional o viço na pele, limpeza celular, os poros respirando bem, os músculos tonificados, a linfa fluindo, o cérebro oxigenado e a glândula pineal irradiando beleza e alegria. O curso é gravado com teoria e prática e pode ser adquirido pelo WhatsApp (68) 99232.4478. Ele, que reside atualmente em Alto Paraíso de Goiás, tem 62 anos de idade e é massoterapeuta, instrutor da massagem Zen Shiatsu, Massagem Chinesa, Reflexologia Craniana e Podal, Renascimento, Mestre em Reiki, Massagem Facial Ayurvédica e Gua Sha com Cristais, Auto-Massagem, Shantala, Respiração Profunda e Meditação.

Manu Gavassi é a nova musa de linha de maquiagem e esmaltes de Intense

As cores têm sido a tendência da vez em diversos segmentos e não à toa conquistou o mundo da maquiagem. Foi pensando nisso que o Boticário convidou a artista, influenciadora e queridinha da internet, Manu Gavassi, para assinar e participar do processo de criação de uma linha de Intense, trazendo muitas cores e originalidade para os produtos – a cara dela e da marca. Afinal, se tem uma coisa que o Boticário e Manu Gavassi sabem, é que uma make é capaz de traduzir a personalidade, e um look colorido transforma qualquer produção.

A linha Intense by Manu Gavassi é completamente moderna e divertida, e apresenta treze novos produtos com 16 cores diferentes! Da escolha das cores aos nomes dos produtos, Manu participou de todo o processo de cocriação com a marca. Os produtos desta collab são lápis duo, sombras, esmaltes e delineadores. Todos abusando de uma paleta de cores incrível!

Com edição limitada, Malbec Gold ganha embalagem exclusiva para o Natal

Malbec, a marca de preferida de perfumaria masculina, não para de surpreender! Para o Natal, o Boticário lançou uma versão exclusiva de Malbec Gold. Em edição especial, a novidade é a primeira a trazer essa roupagem de item colecionável. A fragrância permanece a mesma e traz a tecnologia GoldSense, intensa e marcante para aumentar o poder de atração. Malbec Gold pertence à família olfativa Amadeirada Ambarada e combina notas especiadas e cítricas ao calor do âmbar.

Alerta Boti Promo! O Boticário convida Vítor diCastro, expert em signos, para trazer as previsões mais esperadas de 2021 e começa o ano com ofertas em mais de 600 itens da marca

Está precisando renovar ou incrementar a sua necessaire? Os astros dão uma ajudinha! Para começar 2021 com o pé direito, o Boticário promove mais uma Boti Promo, com mais de 600 itens de beleza com até 50% de desconto. Além das ofertas incríveis, trazendo todo o misticismo e energia de um início de ciclo, a marca convidou ninguém menos que Vítor diCastro para trazer previsões e sugestões de produtos especiais para cada signo!

***

Com muito humor, Vítor fez uma seleção de itens de acordo com o perfil astrológico de cada signo. Para os indecisos librianjos ou os econômicos capricornianos, tem opções para todos os bolsos e gostos! Zero defeitos, como os virginianos gostam!

***

Entre os destaques da promoção, alguns queridinhos do Boti, como a fragrância Floratta Love Flower, com 20% de desconto. O queridinho da perfumaria do Boticário traz uma fragrância floral com nuances amadeiradas, toque delicado e romântico. Já na perfumaria masculina, Zaad Go também tem 20% de desconto. A fragrância é ideal para quem gosta de composições amadeiradas, trazendo sofisticação com a intensidade da madeira e do âmbar.

30% de descontos

Para cuidar dos cabelos e recuperar a integridade dos fios, as máscaras capilares de força e brilho da linha Match estão com mais de 30% de desconto. E para a rotina de cuidados corporais, a Boti Promo traz o creme acetinado corporal Lily, com 15% de desconto, que proporciona toque acetinado que hidrata a pele profundamente por até 48 horas.

***

Para os amantes de um bom nécessaire de maquiagem, as ofertas estão imperdíveis! As máscaras de cílios Intense Bye Bye Banda e Intense Perfect Doll tem 50% de desconto. Além delas, o Iluminador Olhos e Rosto Glamm Bronze Intense, ideal para finalizar o look, também está pela metade do preço.

***

As ofertas estarão disponíveis de 26 de dezembro a 24 de janeiro nas lojas de todo o Brasil, no e-commerce, no link https://www.boticario.com.br/, ou pelo app do Boticário, disponível para as versões Android e iOS. Também é possível fazer pedidos pelo WhatsApp através do número 0800 744 0010 – número oficial e seguro – diretamente na plataforma do dispositivo. Basta o cliente contatar a marca por esse número para verificar a disponibilidade na sua região. Há ainda a opção de contatar um revendedor da marca pelo endereço boticario.com.br/encontre.

O Boticário e Adam Mitch ensinam uma make ma-ra-vi-lho-sa de ano novo

Adeus ano velho, feliz ano novo! O evento mais esperado de 2020 está próximo: a virada do ano! Seja em casa, só com a família, ou até mesmo em comemoração por vídeo chamada, esse momento merece uma maquiagem bapho que mostre toda a força e coragem que foram necessários para enfrentar 2020, para lá de atípico. E para realizar esse feito incrível e encerrar o ciclo com chave de ouro – ou seria make de ouro? – o Boticário convidou Adam Mitch, expert no assunto, para realizar a make para a virada. Então, vamos lá e acompanhe tudinho para poder reproduzir em casa.

Passo 1: pele

Antes de tudo, é superimportante preparar a pele para receber a maquiagem e, então arrase com a Base Líquida Protetora Hyaluronic 70 Make B., que possui uma fórmula altamente tecnológica e potente, garantindo proteção, prevenção, cobertura e cor para uma pele com aparência uniforme.

Para Adam Mitch, não pode faltar o carão, então, é lógico que Duo Contorno Facial em Bastão não iria ficar de fora, com um contorno prático, fácil e aveludado, mega fácil de aplicar e espalhar, ideal para destacar o rosto. Já o Corretivo Líquido Effect entra com a sua alta cobertura, é o fim às olheiras que 2020 causou.

Chegou à vez da Palette Blush Pink Sun Hit Make B. para trazer aquele tom corado. Super pigmentado com um tom rosa alaranjado para quem gosta de um blush iluminado e radiante. A palette ainda contém micropartículas de brilho dourado que realça os traços e dá um acabamento perfeito.

Passo 2: olhos

Para dar aquela serenidade no olhar, de quem está terminando o ano pleníssima, nada melhor do que a Sombra Trio UltiMate que possui alta pigmentação e longa duração – para aqueles que acreditam que a noite só começa com os fogos da virada. Claro que não poderia faltar a Palette de Maquiagem Sexy Six Virtual Make B. que completa a make, garantindo muito brilho e pigmentação com as suas 3 opções de texturas.

Tudo bem se esse ano levou toda a sua paciência – até mesmo para fazer um delineado – mas com a Caneta Delineadora para Olhos, não vai ter problema algum para fazer essa make arrasadora. A caneta é muito prática e possui ponta fina, o que oferece mais firmeza no traço e facilita a aplicação, além de possuir secagem rápida e alta intensidade de cor.

Os cílios também merecem atenção e é por isso que a Máscara de Cílios Scandallashes, utilizada para dar aquele volume instantâneo e cílios completamente curvados, com alongamento total até dos fios mais curtos!

Passo 3: boca!

Adam dá aquela dica para realçar o sorriso de felicidade de #finalmenteacabou2020 e aproveitar todas as comidas gostosas e bebidas sem medo! O batom Batom Mate Taupe Cool oferece cor intensa e ácido hialurônico na composição, para manter seus lábios hidratados e protegidos. Junto com o Lip Oil Make B. Sun Hit o conforto, leveza e efeito natural estão garantidos para o momento da virada. Pegue a espumante porque essa make, para terminar o ano, merece um brinde! Agora sim, make pronta para renovar todas as energias, aproveitar ao lado de pessoas especiais.

Diz se não é a forma mais maravilhosa de se despedir de 2020?

Todos os produtos fazem parte da linha Make B. do Boticário que está disponível em todas as lojas do Brasil e no e-commerce da marca, no link https://www.boticario.com.br/, pelo app do Boticário, disponível para as versões Android e iOS. Também é possível fazer pedidos pelo WhatsApp através do número 0800 744 0010 – número oficial e seguro – diretamente na plataforma do dispositivo. Basta o cliente contatar a marca por esse número para verificar a disponibilidade na sua região. Há ainda a opção de contatar um revendedor da marca pelo endereço boticario.com.br/encontre. E para acompanhar Adam Mitch nessa produção, fique de olho no canal Desejos de Make no Youtube.

