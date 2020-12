Jackie traz imagens exclusivas de Ivan Claúdio e Moacir Franco no Acre

E-mail: [email protected]

Imprensa acreana presta homenagem ao jornalista Ivan Cláudio

Pra começo de conversa, Ivan Cláudio não morreu, ele saiu de cena. Esse “sair de cena” é uma fala recente do sobrinho dele, o músico Diogo Soares, que reflete o sentimento dos familiares e amigos desse querido jornalista de vanguarda, que brilhou na televisão acreana nas décadas 80 e 90. Ele estava lutando contra um câncer há alguns meses e não resistiu, fazendo a passagem na sexta-feira, 4, aos 54 anos de idade.

Paulista de nascimento e acreano de coração, Ivan Cláudio trabalhou de 1988 a 1997 em Rio Branco, na TV Acre (Rede Globo), TV Rio Branco (SBT) e TV Gazeta (Rede Record). A partir de 1997, ele passou a residir em Salvador-BA. Saiu do Acre, mas o Acre nunca saiu dele. Mantinha um fino relacionamento de amizade com amigos de profissão, como Lamlid Nobre, Jane Vasconcelos, Neide Santos, Jocely Abreu, Raquel Moreira e comigo. Mantinha também outras diversas amizades que conquistou durante a sua vivência no Acre e um elo forte com familiares que residem em Rio Branco.

“Meu irmão veio me visitar em 1988 e se apaixonou pelo Acre. Voltou para São José dos Campos-SP e pediu transferência de seu trabalho – na Assessoria de Comunicação Social do INSS – para Rio Branco. Depois que decidiu pedir a transferência para Salvador, em 1997, ele passou a fazer uma ponte tríplice Rio Branco, São Paulo e Salvador, três raízes fincadas em sua essência, que o faziam voltar pelo amor aos lugares e aos inúmeros amigos e amigas que foram se somando à sua vida”, afirmou a sua irmã Cristina da Silva, que hoje reside em Lisboa-Portugal.

Foi um grande profissional, um comunicador eloquente, amante das artes, ativista cultural e dono de uma alegria contagiante. Para ele a vida era uma festa e sempre havia um motivo para celebrar. “O show da vida era o palco dele. E ele jamais faria da sua própria morte um espetáculo. Ninguém o viu. Como um cometa, ele passou iluminando tudo e se perdeu da vista sem ninguém nem ver. O último pedido? Ser cremado e ter as cinzas jogadas em Paris. Ele mesmo fechou as cortinas, sem se despedir”, define seu sobrinho Diogo Soares.

“Nas telas da TV no Acre foi um dos comunicadores mais carismáticos e apaixonados por este lugar. Nunca deixou de aqui voltar pra tomar da água do rio Acre. Amou intensamente e também foi amado. Bem ao seu estilo, partiu sem despedidas, não ia querer chororô. Mesmo crendo que, em sua nova morada, os anfitriões estão em festa, a sua ausência física aqui sempre fará falta. Saiu de cena, mas não da minha memória e nem do meu coração. E certamente permanecerá na memória de todos aqueles que o amam”, escreveu a sua amiga Lamlid Nobre, em suas redes sociais.

No início da década de 90, eu e Ivan Cláudio apresentamos um programa de televisão – o Programa VIP – na recém-inaugurada TV Rio Branco, emissora afiliada do SBT. Eu era âncora do programa e ele responsável pelas externas. A partir dali surgiu uma grande amizade, que o tempo não apagou. Fizemos muitas coisas juntos, mas ele gostava sempre de lembrar quando fomos destaque em um carro alegórico no carnaval de Rio Branco.

Ele estava fazendo planos para vir novamente visitar os amigos e trazer o seu companheiro, Robson Bastos, para conhecer o Acre em novembro, na data do seu aniversário, ocorrido no dia 9. Mas a vida lhe surpreendeu. Fica a lembrança de um ser humano incrível, do profissional zeloso e extremamente competente, apaixonado pela vida e por gatos, leal aos amigos, dedicado à família e dono de um sorriso encantador. Brilhou durante a sua passagem pela Terra e iluminou muitos em sua volta. Merece estar em um bom lugar. O velório do seu corpo será no Cemitério Bosque da Paz, em Salvador-BA, no dia 7 de dezembro, a partir de 8h. E a cerimônia de cremação será às 11h, no mesmo local.

Cinco mortes simples

A Chiado Books é uma editora que, há mais de dez anos, vem se ocupando de autores novos, principalmente no Brasil e em Portugal, onde fica sua sede. Fazendo também publicação de seus autores em línguas espanhola e inglesa. Ao receber o manuscrito original da história “Cinco mortes simples”, de Elenckey Pimentel, a editora o leu atentamente e o classificou como publicável fazendo, então, propostas ao autor para a publicação da obra. Depois do acordo selado, iniciou-se o processo de edição do livro.

***

O projeto literário Cinco mortes simples, idealizado e executado pelo acreano Elenckey Pimentel, natural de Xapuri, em parceria com a Chiado Books, convida o leitor para um passeio pela cidade natal do autor, num tempo onde tradições culturais e costumes permeiam e até moldam o comportamento de seus cidadãos, enquanto o envolve numa trama instigante, de conflitos variados, e apresenta o cotidiano de um lugar ímpar na história do Acre. Além de criar na literatura acreana um estilo e experiência ainda não experimentado.

Sinopse da obra

Xapuri sempre foi uma cidadezinha muito tranqüila, repousando suave, nos leitos de dois rios, em plena Amazônia, que um dia foram de suma importância para o transporte de pessoas, bens de primeira necessidade e comércio. Certo dia, porém, desperta com a notícia de que por suas ruas estavam acontecendo assassinatos em série. A notícia mudou drasticamente o comportamento do povo amedrontado.

***

O caso foi parar nas primeiras páginas de importantes jornais em todo o mundo, levando dezenas de jornalistas ao município acreano e levantando centenas de discussões, uma vez que o método usado para matar era, até então, absolutamente inédito na literatura desse tipo de crime. Quem estaria por trás desses assassinatos numa terra de gente tão pacata e cordial era o que todos se perguntavam.

B-Day

A arquiteta Carol Sgorla celebrou seu aniversário no dia 6, entre familiares, devido à pandemia. Com o alto astral de sempre, ela motivo de sobra para celebrar a vida. Felicidades!

Happy birthday

Muitas felicidades e muitos anos de vida para a querida Diana Bezerra, que celebra mais um ano de vida nesse dia 7, em família, na cidade de Florianópolis-SC, onde reside. Parabéns!

Celebração

Jackie Costeiro, servidora do Instituto Euvaldo Lodi – IEL/Acre, comemorou mais um ano de vida, entre familiares, no dia 3. Felicidades e paz!

Novo ciclo

Saúde e prosperidade para o procurador do Estado Leandro Postigo, em seu novo ciclo de vida, iniciado no dia 6. Ele celebrou a data com discrição, como pede o momento, com a sua esposa Zinha Postigo, também procuradora do Estado, e seus filhos. Parabéns!

Manu Gavassi é a nova musa de linha de maquiagem e esmaltes de Intense

As cores têm sido a tendência da vez em diversos segmentos e não à toa conquistou o mundo da maquiagem. Foi pensando nisso que o Boticário convidou a artista, influenciadora e queridinha da internet, Manu Gavassi, para assinar e participar do processo de criação de uma linha de Intense, trazendo muitas cores e originalidade para os produtos – a cara dela e da marca. Afinal, se tem uma coisa que o Boticário e Manu Gavassi sabem, é que uma make é capaz de traduzir a personalidade, e um look colorido transforma qualquer produção.

A linha Intense by Manu Gavassi é completamente moderna e divertida, e apresenta treze novos produtos com 16 cores diferentes! Da escolha das cores aos nomes dos produtos, Manu participou de todo o processo de cocriação com a marca. Os produtos desta collab são lápis duo, sombras, esmaltes e delineadores. Todos abusando de uma paleta de cores incrível!

Olhos coloridos e delineados gráficos na linha Make B. Artist

O delineado gráfico e colorido é uma maneira super divertida de destacar os olhos e transparecer a autenticidade da maquiagem. A tendência que conquistou os influenciadores e celebridades por todo o mundo também chega ao Boticário com os lápis para olhos Make B. Artist.

A novidade está disponível em quatro cores vibrantes: o rosa Excentric Pink, o azul Iconic Blue, o verde Epic Green e o laranja Rooftop Orange. Com textura cremosa e fórmula vegana, que desliza facilmente, os lápis possibilitam diferentes formas de aplicação, desde delineados gráficos com traços super precisos a esfumados coloridos, como uma sombra. Confira mais dicas de maquiagem e tutoriais no canal do Boticário no Youtube em youtube.com/desejosdemake e ainda mais informações sobre os produtos, linhas e temas diversos no blog Dicas de Beleza, no site do Boticário.

Por trás das câmeras: representatividade na campanha de Natal do Boticário

Com um filme emocionante, a campanha de Natal do Boticário quer incluir um tema importante nas conversas de amor e afeto, muito frequentes nessa época do ano. Um menino não se vê representado nos natais ao longo de sua infância, e muda a história da própria família ao encarnar um Papai Noel negro para os filhos.

***

A proposta da marca de beleza mais amada pelos brasileiros é contribuir para uma reflexão necessária, dentro e fora das telas. O combate ao racismo e a luta pela equidade racial devem ser atitudes o ano todo, mas o Boticário escolheu a data mais importante do varejo para mobilizar a sociedade. E começou com esse movimento dentro de casa. No making of do filme, atores, diretores, equipe técnica e de produção contam mais sobre a experiência de dividir o set de filmagem sobre a representatividade e o espaço social que todos têm direito de ocupar. E como ações simples são tão transformadoras. Emocione-se também nos bastidores. Assista o making of!

O Boticário ajuda o homem a cuidar da barba e do corpo com produtos veganos

Cada vez mais se fala sobre a importância de adotarmos novos hábitos, mais responsáveis, tanto para ajudar o meio ambiente quanto para o nosso próprio benefício. Com a demanda crescente, o mercado global de cosméticos veganos tem previsão de chegar a US $20,8 bilhões até 2025, de acordo com o novo relatório da Grand View Research, Inc. Alinhado às necessidades dos consumidores cada vez mais exigentes, que buscam por produtos sustentáveis e inovadores, o Boticário oferece uma seleção completa de cosméticos veganos para os cuidados com o corpo e com a barba.

***

Para o corpo, o uso de produtos hidratantes é essencial para, além de proteger, evitar o aspecto esbranquiçado e textura áspera. Recomenda-se o uso do Sabonete Líquido Malbec Club, que limpa e perfuma a pele sem ressecá-la. Em seguida, aplique a Loção Hidratante Corporal Malbec Vert, que hidrata, e é de rápida absorção, evitando a sensação pegajosa.

***

Já para a barba, a marca traz o Creme para Barbear Men, basta aplicá-lo em toda a área a ser barbeada e passar a lâmina no sentido do crescimento dos pelos. Feito o corte, a sugestão é usar o pós-barba da linha Men Azulen, que suaviza e acalma a pele. E, para dar um toque final, a Pasta Modeladora Barba e Bigode Malbec Club modela e define os pelos. Os produtos têm uma textura leve, sem deixar resíduos, nem pesar os fios. Ah, vale reforçar que há mais de 20 anos, o Grupo Boticário não realiza testes de seus produtos em animais.

Colônia Boti Baby proporciona um sono mais tranquilo aos bebês, aponta estudo

A agitação dos bebês durante a noite é um dos principais desafios para papais e mamães durante os primeiros anos de vida. Decifrar o que eles precisam quando não conseguem pegar no sono ou acordam inquietos durante a madrugada pode ser difícil, mas os pais podem contar com a ajuda da família Boti Baby. A linha infantil do Boticário traz a fragrância Lua (R$ 69,90), clinicamente testada e avaliada por pediatras, que ajuda os bebês a terem uma noite de sono mais tranquila – e os adultos também!

***

Caso os pais prefiram, outra maneira de utilizar a colônia para acalmar o sono é aplicar a fragrância em um objeto que fique com o bebê enquanto ele dorme. A linha Boti Baby conta com a Fralda Naninha Fido (R$ 32,90), para deixar a hora de dormir ainda mais divertida e aconchegante. Feita com material macio e fofinho, sem nenhuma parte que possa ser perigosa para o bebê, ela pode ser a nova companheira inseparável do seu soninho e de suas brincadeiras.

Natal do Boticário tem mais de 80 opções para presentear

Em um ano atípico como esse, demonstrações de carinho e afeto nunca se mostraram tão necessárias. E é no Natal que essas atitudes ganham ainda mais emoção e relevância. Para contribuir com toda essa onda de amor, o Boticário desenvolveu sugestões de kits para presentear quem, apesar das circunstâncias, foi tão importante e se fez tão especial em 2020. Afinal, presentear é uma forma de agradecer e estar próximo.

***

São mais de 80 opções, sendo 33 delas exclusivas para o Natal. Tem sugestões para todos os perfis: parceiros, familiares, amigos, e, por que não, um presente para si mesmo. Os presentes cabem em todos os bolsos, com kits a partir de R$19,90. O Natal de 2020 do Boticário vai da lembrancinha, com kits encantadores como o Sabonete em Barra com fragrância exclusiva para a data, ao presentão, com os clássicos da marca em versões miniaturas e combos com os itens de maior sucesso entre os brasileiros.

Sustentabilidade nas embalagens

As embalagens compõem o presentear, carregadas de atributos sustentáveis, o que contempla também o meio ambiente. Todas são feitas em cartão reciclado, reforçando o compromisso da marca com a sustentabilidade, trazem uma gravura especial, com grafismos impressos e tag para deixar o momento ainda mais extraordinário.

***

Como em todas as datas comemorativas desde o Dia das Mães de 2019, a marca traz um propósito social para a celebração. No Natal, não poderia ser diferente. Além de demonstrar todo seu carinho com amigos e familiares, a compra de kits contribui com o futuro de jovens de comunidades carentes. Por meio do Instituto Grupo Boticário, em parceria com a ONG Recriando Raízes, o projeto Jovens em Transformação – que até o final do projeto atenderá quase cinco mil jovens de 16 a 29 anos, do Rio de Janeiro e São Paulo -, receberá cursos de capacitação em diferentes áreas, como saúde, beleza e tecnologia.

Centro Universitário Uninorte realiza o Day X – Feira Digital do Estudante

O Centro Universitário Uninorte realizará nesse dia 8 de dezembro o Day X – Feira do Estudante. O evento tem como objetivo tratar de temáticas relacionadas aos alunos egressos do ensino médio. A programação contará com dicas para o Enem, interação com mais de 20 profissionais de diversas áreas falando sobre o futuro das profissões e esclarecendo dúvidas, dicas de mercado de trabalho e as transformações no mundo digital, palestras, orientação vocacional e a Maratona Digital.

***

A Maratona Digital, exclusiva para egresso do ensino médio, testará os conhecimentos dos alunos e premiará os três primeiros colocados. No ato da inscrição o aluno deve estar vinculado a sua escola, pois serão premiados tanto os alunos quanto suas respectivas instituições. O evento será transmitido através do canal do Youtube do Centro Universitário Uninorte. As Inscrições serão gratuitas, segue o link: https://conteudo.dicasdevestibular.com.br/dayx-uninorte-2021

Nos olhos, tudo! Na boca, nada!

Um look do Salão Inove – Beleza & Bem-Estar para o alto verão 2020/2021. Cabelos lisos e make “olho tudo, boca nada”, com olhos e sobrancelhas bem realçados e boca nude. Os cabelos bem hidratados e escovados são de César Maia, @cesarmaia.ac, a make poderosa é de Luciane Nogueira @lucianenogueira_makeup, a modelo é Luíza Pinheiro @luizamariamello e as fotos são de Victor Machado @fotografovictormachado. Para conhecer a equipe do salão e os serviços oferecidos siga o Instagram @salaoinoveac. Informações pelos telefones (68) 2102-2892 e 98105-0610. Para agendar seu horário ligue para (68) 98105-0610.

Amora para reduzir os efeitos da enxaqueca, da TPM e da menopausa

As cápsulas de amora são um suplemento alimentar rico em nutrientes como vitaminas A, C, K e minerais como cálcio e magnésio. Reduz a enxaqueca, auxilia na redução da insônia, alivia dores de cólicas menstruais, auxilia como antidepressivo, diminui dores musculares, reduz problemas de memória, melhora aparência da pele e do cabelo, reduz os efeitos da TPM, reduz os efeitos da menopausa, anti-inflamatório e reduz a glicemia. Onde tem? Na Farmácia Vitória Régia. Siga o Instagram @farmacia_vitoriaregia ou peça informações pelos telefones (68) 99943-3634, 3224-2880 e 3224-2850.

Óculos solares grandes quadrados

A dica de óculos solares para o alto verão hoje é minha! Há como resistir ao charme de um par de óculos grande quadrado degradê? É um clássico que nunca cai de moda. Mas existem muitos outros modelos, além desse, na Ótica Moderna. A loja fica localizada na rua Floriano Peixoto, 379, Centro, em frente à rotatória (loja da esquina). Confira as opções no Instagram @oticamodernaacre. Informações através dos fones (68) 99979-3535, 99904-3535 e 3223-0093. A foto é de Victor Machado @fotografovictormachado.

