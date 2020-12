‘Jamais pensei que quebraria algum recorde’, diz Messi após superar Pelé

Poucas horas após superar uma marca histórica de Pelé, Lionel Messi manteve sua postura humilde e afirmou que nunca pensara em quebrar recordes no futebol. O argentino se tornou o jogador que com o maior número de gols por um mesmo time, com 644, com a camisa do Barcelona.

Messi marcou o 644º gol na vitória sobre o Valladolid por 3 a 0, nesta terça, em rodada do Campeonato Espanhol – também registrou uma assistência na partida. Assim, superou os 643 gols que Pelé anotou pelo Santos, contando somente jogos oficiais.

“Quando comecei a jogar futebol, jamais pensei que quebraria algum recorde. E menos ainda o que consegui hoje (terça-feira), que detinha Pelé. Só posso agradecer a todos os que me ajudaram em todos esses anos, meus companheiros de equipe, minha família, meus amigos e todos que me apoiam a cada dia”, declarou Messi, em suas redes sociais.

No total, Pelé soma 1.091 gols em 1281 partidas com a camisa do Santos. O brasileiro foi superado por Messi porque nesta conta há 448 gols marcados em amistosos. Somente 643 aconteceram em jogos oficiais.

Já o argentino tem apenas 37 gols anotados em 58 amistosos pelo clube espanhol, totalizando 681 gols em 807 partidas.

