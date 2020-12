Jesus Sérgio participa de assinatura de contratos para obras de pavimentação em Tarauacá

Cumprindo agenda em Rio Branco, o deputado federal Jesus Sérgio (PDT) participou na tarde desta sexta-feira(04) ao lado da prefeita eleita de Tarauacá, Maria Lucinéia (PDT) e do governador do Estado, Gladson Cameli, da assinatura de contratos com a Caixa Econômica para o início das obras de pavimentação asfáltica e drenagem no município de Tarauacá. Além disso, foi assinado ainda o contrato para regularizar a propriedade de 250 famílias do município.

As obras de pavimentação serão realizadas com os recursos de uma emenda parlamentar de autoria do deputado Jesus Sérgio no valor de R$ 13 milhões. E, além da pavimentação asfálticas, estes recursos serão utilizados para construção de calçadas e obras de drenagem nos bairros de Copacabana; Cohab; Ipepaconha; Avelino Leal, Senador Pompeu e no Centro da cidade. Ainda está incluso no projeto a construção de uma terceira entrada em Tarauacá, próxima ao Ifac (Instituto Federal do Acre), para melhorar o acesso ao município. Estas obras serão coordenadas pelo Deracre.

Jesus Sérgio também destinou para Tarauacá uma emenda no valor de R$ 250 mil, que visa garantir a regularização de terrenos e entrega de títulos para 250 famílias dos bairros Avelino Leal e Ipepaconha.

“Um dos maiores problemas enfrentados no município de Tarauacá está relacionado à pavimentação asfáltica de suas vias urbanas, que se encontram completamente deterioradas, prejudicando seriamente a mobilidade urbana do município. Então, estas obras são urgentes e necessárias; Sem falar que é o início de uma parceria que iremos construir com a nova gestão da Prefeitura de Tarauacá”, garantiu Jesus Sérgio.

A prefeita eleita de Tarauacá, Maria Lucinéia, destacou a importância destas obras para a cidade. “O nosso trabalho está apenas começando, estas obras são essenciais para melhorar a infraestrutura da cidade e também para melhorar a malha viária da cidade, proporcionando assim mais segurança e conforto para a nossa população”, afirmou Maria Lucinéia.

Participaram ainda do evento o secretário de Desenvolvimento Urbano e Regional, Vinícius Otsubo; o presidente da Funtac, Tom Sérgio; o presidente do Iteracre, Francisco Amorim e a superintendente da Caixa, Daiana Mabel.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários