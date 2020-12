Jesus Sérgio solicita ao governo federal a revogação da privatização da Conab e o seu fortalecimento

No ano passado, o governo federal fechou 27 armazéns da Conab em todas as regiões do país

O deputado federal Jesus Sérgio encaminhou nesta quarta-feira (02) um requerimento de indicação ao Ministério da Agricultura, onde solicita a revogação do processo de privatização da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

No ano passado, o governo federal fechou 27 armazéns da Conab em todas as regiões do país, iniciando assim um enxugamento financeiro da empresa para uma futura privatização.

Por isso, no requerimento Jesus Sérgio solicita: a revogação do processo de privatização dos armazéns da Conab; reforço na dotação orçamentária da Conab para aquisição de alimentos da cesta básica diretamente da agricultura familiar e ampliação nos estoques reguladores o suficiente para seis meses de consumo da população brasileira.

” A Conab é um importante órgão do governo federal para a formação de estoques capaz de regular o preço dos principais produtos da cesta básica ao consumidor brasileiro. A decisão do governo em privatizar a política de abastecimento do Brasil traz prejuízos para os agricultores de base familiar, colocando em risco a garantia de reposição do estoque regulador, o abastecimento do país, a redução dos preços às famílias e a segurança alimentar dos brasileiros”, afirmou o deputado Jesus Sérgio.

