Jesus Sérgio solicita retomada da parceria entre Caixa e BB em casas lotéricas

O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) protocolou nesta semana no Ministério da Economia um requerimento de indicação, onde sugeriu a retomada urgente do contrato de parceria entre o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, que permite aos correntistas do BB movimentar a conta e realizar outros serviços realizados pelas Casas Lotéricas em todo o Brasil.

No último dia 18 de novembro, lotéricos e correntistas do Banco do Brasil receberam a informação da interrupção do contrato de parceria entre o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, que nos últimos 10 anos permitiu que correntistas do BB utilizassem a rede de lotéricas, capilarmente presente em todos os municípios brasileiros, para efetuar saques, fazer transferências de valores, pagar boletos com cartão do banco e realizar outros serviços patrocinados pelas Casas Lotéricas em todo o Brasil.

Para a população de diversos municípios onde não tem uma rede bancária acessível, o fim desta parceria está causando grandes transtornos, como a impossibilidade de serviços de saques e pagamentos.

“Para os grandes centros em que as opções de caixas eletrônicos e agências bancárias suprem com facilidade as demandas pelos serviços até então prestados pelas lotéricas, o rompimento desse contrato entre os dois bancos oficiais quase não é sentido ou se pode resolver com facilidade. Mas em milhares de municípios espalhados por todas as regiões do Brasil, sobretudo naqueles que não contam com nenhuma agência bancária, o problema social criado é muito grande”, afirmou o deputado.

Além disso, no requerimento Jesus Sérgio também destaca o impacto negativo do fim da parceria entre Caixa Econômica e Banco do Brasil para aposentados, pensionistas e produtores rurais. “Aposentados, pensionistas, funcionários públicos, produtores rurais, pequenos comerciantes, entre outros, que movimentam a economia local e utilizam as casas lotéricas para as transações permitidas pela parceria até então existente serão os mais prejudicados. Por isso, é de suma importância que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal acertem as bases para a renovação desta parceria para o retorno imediato de serviços que é de interesse público”, ressaltou Jesus Sérgio.

