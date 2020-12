Jogador de handebol morre aos 31 anos, vítima de covid-19 em Rio Branco

Desde 2018, Rogério vestia a camisa do Imperador Galvez, clube que chegou a disputar um estadual como atleta e outro (2019) como treinador

O handebol acreano está de luto. Morreu na noite desta terça-feira, 15, o atleta e técnico, Rogério da Silva, de 31 anos. A causa da morte, segundo a Federação de Handebol (Fach), foi complicações da Covid-19.

Desde 2018, Rogério vestia a camisa do Imperador Galvez, clube que chegou a disputar um estadual como atleta e outro (2019) como treinador. O atleta, na temporada de 2018, sagrou-se campeão da Liga Nacional de Clubes – Conferência Norte de Handebol com a camisa Rádio Farol (RO).

Logo após o falecimento de Rogério da Silva, a presidente da Fach, Maria Rosaídes, lamentou profundamente a partida prematura de Rogério. A entidade esportiva também emitiu nota oficial de pesar.

O velório de Rogério está ocorrendo no Cemitério Morada da Paz. O exame para o novo coronavírus no organismo do atleta já havia dado negativo durante o início da semana, mas ele não resistiu às sequelas da doença.

Veja a nota: NOTA DE PESAR É com imenso pesar que a presidência da Federação Acreana de Handebol informa o falecimento do atleta e amigo Rogério da Silva de Sousa, de 31 anos. Rogério era um jovem cheio de sonhos e um atleta de destaque no handebol acreano, além de ser muito prestativo e querido por todos. Suas últimas atuações no handebol foram em 2018 quando disputou o Estadual de Handebol pelo Clube Galvez e em 2019 como técnico do mesmo clube, durante o Campeonato Estadual. Rogamos a Deus que conforte o coração dos familiares e amigos, neste momento de dor. “Disse-lhe Jesus: ‘Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá; e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente.’” (João 11:25-26). Rio Branco – Acre, 15 de dezembro de 2020. Maria Rosaídes Dantas Barros

Presidente da Federação Acreana de Handebol Maurício Generoso

Vice-presidente

