Jogadores do PSG e Istanbul Basaksehir deixam jogo após caso de racismo de quarto árbitro

Jogadores do PSG e do Istanbul Basaksehir protagonizaram um momento histórico no Parque dos Príncipes, nesta terça-feira.

As duas equipes deixaram o gramado do estádio no meio do primeiro tempo após uma ofensa racista do quarto árbitro romeno Sebastian Colţescu contra o camaronês Pierre Webó, ex-atacante e membro da comissão técnica da equipe turca.

A partida, segundo a Uefa, está suspensa no momento. A confusão começou aos 13 minutos da primeira etapa.

O atacante senegalês Demba Ba ficou indignado com a ofensa dirigida por Coltescu a Pierre Webó e começou uma intensa reclamação.

Dirigentes das duas equipes foram ao gramado para entender a situação, e os atletas de PSG e Istanbul Basaksehir decidiram abandonar a partida.

Nas redes sociais, o clube turco publicou uma mensagem de combate ao racismo, republicada pelo perfil do Paris.

Tudo começou quando o lateral brasileiro Rafael, do Istanbul, foi punido com cartão amarelo. Membros da equipe turca reclamaram da punição.

Segundo relatos de vários veículos da imprensa francesa, espanhola e italiana, o quarto árbitro Sebastian Coltescu falou o seguinte para o Webó: “Vai embora, preto”.

A transmissão da partida flagrou um diálogo forte de Demba Ba em direção ao quarto árbitro Sebastian Coltescu no qual ele expõe toda sua revolta:

Você nunca diz “esse cara branco”, você diz “esse cara”. Então por que você está mencionando “cara preto”? Você tem que dizer “esse cara”. Por quê?!”

— Demba Ba, ao quarto árbitro Sebastian Coltescu

A Uefa chegou a marcar o recomeço da partida para as 18h (de Brasília). O time do PSG foi para o túnel dos vestiários que dá acesso ao gramado, mas o Istanbul Basaksehir, segundo informações de jornalistas presentes no Parque dos Príncipes, se recusa a terminar a partida.

